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Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей

Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
О каждом народе существуют стереотипы, рассказал французскому изданию Le Figaro историк и специалист по туризму Лоран Тиссо.

Так историк рассказал, что в мире широко распространен стереотип о бабниках-итальянцах, плохо пахнущих французах, необразованных американцах, пьянствующих британцах, бескультурных китайцах и немцах, путешествующих в носках и сандалиях.

Что касается россиян, то, по словам Тиссо, их считают шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными. При этом, как подчеркнул эксперт, у этих мифов есть историческое объяснение: страна была "замкнута в себе" на протяжении долгого времени, а ее жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения берлинской стены.

"Причем с несколько "реваншистским" настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием", — пояснил специалист.

Иностранцы, по его словам, считают российских олигархов бизнесменами, которые не могут жить без шуб и дорогих часов. В общении же русских упрекают за неумение притворяться: если они чем-то недовольны, то об этом станет известно всем вокруг.

ИноСМИ>[/b]
Россия

По материалам: ria.ru
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