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«Я тянул Буйнова до последнего»: Киркоров не смог раскрыть Банан

«Я тянул Буйнова до последнего»: Киркоров не смог раскрыть Банан

На прошлой неделе Филипп Киркоров совершил, по его словам, самую большую ошибку в жизни, «убрав» с проекта Пингвина, под маской которого скрывалась певица Азиза. В этот раз он не угадал, кем же был Банан.


С самого первого выпуска жюри коллективно решило, что Банан — это популярный певец Александр Буйнов. Киркоров говорил, что видит в движениях походку, жесты и фразы, которые принадлежат артисту. Другие члены жюри не стали спорить с председателем и начали раскручивать эту версию.

Правда, на позапрошлом выпуске у Тимура Родригеза появилась мысль, что под маской скрывается 63-летний Юрий Стоянов. Участник легендарного проекта «Городок» может и петь, и танцевать, и копировать других исполнителей. Со временем, к этой идее склонилась и Валерия, которая позже убедила Регину Тодренко.

Бую (как ласково называет его жюри) в новом выпуске не повезло — он попал в номинацию с Белым Орлом (любимчиком публики), а в финале остался со Змеей — одной из самых сильных участниц шоу. Поэтому Валерия, Регина и Тимур проголосовали за то, чтобы маску снял Банан, а Ревва и Киркоров — чтобы Змея.

Киркоров на 100% был уверен, что Банан — исполнитель хита «Московский пустой бамбук». «Буй, для тебя этот проект — спасение», — сказал он перед тем, как артист раскрыл себя. Но Филипп ошибся: под маской скрывался Стоянов. Причем, Юрий Николаевич, в отличие от Азизы, широко улыбался и явно бы рад увидеть членов жюри.

«Жену мою тоже зовут Алена (намекая на шутки жюри по поводу супруги Буйнова — прим. «NewsTes.ru»). И я сразу хочу сказать, я соврал на проекте дважды. Регина, вам, как одессит — одесситке. И Тимуру, когда он спросил про то, не участвовал ли я в телепрограмме. Я не участвовал, я в ней жил», — сказал Стоянов.


Теперь жюри интересно узнать, кто же скрывается под маской Змеи, которую неофициально называют финалисткой проекта. Каждое ее выступление сделано стильно, а песня выполнена в необычной аранжировке, что и Киркоров, и Валерия, и Ревва, и Тодоренко, и Родрегиз остаются в восторге. Пока есть несколько версий: Юлия Паршута, Нюша, Анастасия Стоцкая и Екатерина Варнава. Если это окажется участница популярного проекта Comedy Woman, то Филипп Бедросович обещал на ней жениться.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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