Экономист объяснил, зачем налоговикам расширили доступ к банковской тайне

Влада Некрасова

Кандидат экономических наук Валерий Сенков в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, что получение налоговиками расширенного доступа к банковской тайне поможет решить задачу "обеления" российской экономики.

С 17 марта будет расширен перечень доступных налоговикам сведений, составляющих банковскую тайну. Так, банки обяжут предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.