Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой

Элджей попал под капельницу после 30-летия ИвлеевойФото: @sayonaraboy

Рэпер Элджей попал под капельницу после вечеринки в честь Дня рождения своей жены, телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Фото с капельницами исполнитель опубликовал в своем Instagram.

«Arter party [после вечеринки — прим. «Ленты.ру»]», — прокомментировал снимок Элджей.

«Я отвечаю, это лучшая тусовка года! И все дорогие гости мне об этом сказали! Что говорит о том, что такого тусовочного балдежа нам всем не хватало!» — написала о своем празднике сама Ивлеева.

Судя по публикациям в нее в Instagram-аккаунте, мероприятие посетили такие знаменитые гости, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Моргенштерн, Матильда Шнурова и другие.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19

Еще по теме

Алла Пугачева посетила вечеринку Насти Ивлеевой
Ида Галич проигнорировала день рождения Насти Ивлеевой
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой
Элджей и Ивлеева провели медовый месяц на Сицилии