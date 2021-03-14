Элджей снял линзы перед Аллой Пугачевой

Алексей Вольцев

В Москве прошло масштабное мероприятие по случаю дня рождения Насти Ивлеевой. Сказать, что на нем были абсолютно все, — это ничего не сказать. На «пати» появились не только кумиры молодежи по типу Дани Милохина и Элджея. Пришли и уважаемые супружеские пары. Например, Алла Борисовна с Максимом Галкиным. К слову, вечеринка проходила в столичном ресторане «Прага». Все вышеупомянутые селебрити удостоились чести позировать вместе с Примадонной. Алла Борисовна не прочь была сделать фото с мужем именинницы и трогательно закинула ему руку на плечо. Он, кстати, появился перед самой известной певицей страны без нашумевших контактных линз.

К слову, на тусовке знатно отжигала и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Она, вообще-то, не ожидала, что ей действительно понравится вечеринка… ведь обычно звездные пати проходят серо и уныло. Все «отрабатывают дружбу», как выражается сама звезда. Однако, Birthay Настюшки ей пришелся по душе.

«Ну что, надо сказать я под большим впечатлением от вчерашнего. Я редко куда-то хожу не по работе, потому что все тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия куда ходят «отрабатывать дружбу», а не тусить. А тут благодаря Настюшке прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых», — с огоньком в глазах произносит Собчак.

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