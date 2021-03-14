Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Элджей снял линзы перед Аллой Пугачевой

Элджей снял линзы перед Аллой Пугачевой

В Москве прошло масштабное мероприятие по случаю дня рождения Насти Ивлеевой. Сказать, что на нем были абсолютно все, — это ничего не сказать. На «пати» появились не только кумиры молодежи по типу Дани Милохина и Элджея. Пришли и уважаемые супружеские пары. Например, Алла Борисовна с Максимом Галкиным. К слову, вечеринка проходила в столичном ресторане «Прага». Все вышеупомянутые селебрити удостоились чести позировать вместе с Примадонной. Алла Борисовна не прочь была сделать фото с мужем именинницы и трогательно закинула ему руку на плечо. Он, кстати, появился перед самой известной певицей страны без нашумевших контактных линз.


К слову, на тусовке знатно отжигала и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Она, вообще-то, не ожидала, что ей действительно понравится вечеринка… ведь обычно звездные пати проходят серо и уныло. Все «отрабатывают дружбу», как выражается сама звезда. Однако, Birthay Настюшки ей пришелся по душе.

«Ну что, надо сказать я под большим впечатлением от вчерашнего. Я редко куда-то хожу не по работе, потому что все тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия куда ходят «отрабатывать дружбу», а не тусить. А тут благодаря Настюшке прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых», — с огоньком в глазах произносит Собчак.

Instagram/stories


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Проблему нельзя решить: ученый рассказал, когда в Крыму наступит «дно» без воды из Днепра
Проблему нельзя решить: ученый рассказал, когда в Крыму наступит
В России выявили 9270 новых случаев коронавируса
В России выявили 9270 новых случаев коронавируса
Родившей четверых детей россиянке отказали в получении квартиры
Родившей четверых детей россиянке отказали в получении квартиры
Инфекционист рассказал о способах выявления мутаций коронавируса в России
Инфекционист рассказал о способах выявления мутаций коронавируса в
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на
От бабника до семьянина: как Как Павла Волю изменила Ляйсан Утяшева
От бабника до семьянина: как Как Павла Волю изменила Ляйсан Утяшева
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
В России оценили заявление о необходимости блокады Южных Курил Японией
В России оценили заявление о необходимости блокады Южных Курил Японией
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Тысячи россиян остались без света из-за непогоды в Иркутской области
Тысячи россиян остались без света из-за непогоды в Иркутской области
Два человека умерли после вакцинации от коронавируса в Гонконге
Два человека умерли после вакцинации от коронавируса в Гонконге
В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации
В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации

Топ на сегодня

В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы

Еще по теме

Алла Пугачева посетила вечеринку Насти Ивлеевой
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой
Пугачева показала фото подросшей дочери
«Ровесница дочери»: Алла Пугачева удивила поклонников стройной фигурой и молодой внешностью