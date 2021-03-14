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Юрий Шатунов расплакался при встрече с основателем «Ласкового мая», который живет в нищете

Юрий Шатунов расплакался при встрече с основателем «Ласкового мая», который живет в нищете

Сергей Кузнецов был первым, кто заметил талант Шатунова. Он взял сироту на поруки и сделал его звездой в конце 80-х годов. Однако через пару лет основатель «Ласкового мая» покинул группу и начал пить.

Для Сергея Кузнецова совместное творчество с Юрием Шатуновым стало самым ярким этапом в жизни. Потеряв связь с коллективом, композитор начал глушить горе спиртными напитками и быстро лишился заработка. Сейчас музыкант находится в Оренбурге, он обосновался в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью. Мужчина не имеет дохода и рассчитывает только на пенсию. «Я ушел из группы, мне многое не правилось. Теперь денег немного, надо стараться экономить», — рассказал он. 

В программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» Шатунов встретился с создателем «Ласкового мая» и не смог сдержать слез. Артист признался, что сильно переживает за Сергея и старается поддержать его материально. «Это так неожиданно, мы давно не виделись… Все эти годы я помогаю ему всем, чем могу. По контракту я его до конца жизни обеспечиваю», — заявил растроганный Шатунов. 

Напомним, что Кузнецов сразу разглядел в подростке Шатунове творческие способности и начал обучать его музыке. Юрий быстро увлекся процессом, вместе с Сергеем они написали немало известных хитов коллектива. Благодаря плодотворному сотрудничеству певец получил настолько широкую популярность, что даже спустя годы продолжает собирать залы. «Я пришел в эту сферу абсолютно не подготовленным, не играл ни на чем, кроме как на гармошке. Это удивительно», — поделился 47-летний артист. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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Юрий Шатунов расплакался при встрече с основателем «Ласкового мая», который живет в нищете
Юрий Шатунов расплакался при встрече с основателем «Ласкового мая»,

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