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Юрий Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах

Юрий Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазахФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего участника группы «Ласковый май», клавишника Михаила Сухомлинова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам артиста, это произошло на его глазах. «Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», — поделился он.

После этого Шатунов вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова. «Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», — рассказал певец.

Михаил Сухомлинов был убит 29 сентября 1993 года у подъезда дома Юрия Шатунова в Москве, на Кантемировской улице. Его похоронили в Москве на Домодедовском кладбище. Убийцы музыканта не найдены.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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