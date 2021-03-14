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Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе

Кремль предупредил об угрозе провокаций в ДонбассеДмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле получают данные о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, такое обострение ситуации чревато провокациями. О существовании такой угрозы предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 11 марта.

«Любое повышение напряженности в таком горячем месте, конечно, потенциально различными провокациями, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил», — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле обеспокоены этим.

Пресс-секретарь также проинформировал, что Москва не получала от Киева новый план урегулирования в Донбассе.

Ранее в четверг в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли окраины Донецка. В результате был поврежден газопровод, без электричества осталась часть поселка Старомихайловка.

Обстрел позиций ВСУ произошел близ населенного пункта Старогнатовка в Донецкой области. СМИ сообщали о погибшем украинском военном.

10 марта сообщалось о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Украинские военнослужащие нарушили режим прекращения огня неподалеку от села Катериновка.

Россия

По материалам: lenta.ru
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