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Кристина Бухынбалтэ возвращается в Италию

Кристина Бухынбалтэ возвращается в Италию

Кристина Бухынбалтэ объявила своим фолловерам, что приняла решение покинуть Россию и вернуться в Италию. И жалуется, что подписчики начали ее осуждать за это решение, так как не понимают, как она может бросить Женю Ромашова. Но на самом деле о настоящих отношениях в паре никто ничего не знает, а Кристина уверяет, что для нее лучше вернуться домой.

Совсем недавно Кристина Бухынбалтэ уверяла, что не станет возвращаться в Италию, потому что там нет работы, ей нечем заниматься, и в России ей лучше. Но Кристине отказали в возвращении на проект, отношения с Женей Ромашовым очень мало напоминают отношения влюбленных, и оказалось, что возвращаться в Италию все-таки смысл есть, пишет newstes.ru.
«Вы меня все осуждаете, что я решила улететь в Италию. Но я честно скажу, что очень сильно соскучилась по своим подругам и по своей семье! Это очень легко: брать и писать гадости в сторону человека, не зная всего. Но жизнь одна! И нужно делать так, как ты чувствуешь», - заявила брюнетка.

По словам экс-участницы, ей непросто все оставить и улететь, но она просто обязана это сделать, потому что будет себя винить, если не сделает. В Италии ее ждут нерешенные вопросы, которые она оставила, когда улетала. У нее остались дом, машина, работа, семья, друзья, и нужно все это вернуть. Кроме бывшего молодого человека - к нему Кристина не возвращается.

Кристина напомнила, что ей скоро 27 лет, пора уже устроить будущее и карьеру, а в России у нее возникают с этим затруднения. К тому же, у нее проблемы с документами, которые тоже нужно решать. В то же время девушка намекнула, что вполне может вернуться, так как сама не знает, как сложится ее жизнь. Отлет запланирован на 19 апреля.

Экс-участница соскучилась по теплому климату и устала от холода и сырости, просит не осуждать ее. Обо всем написала Кристина, предлагая и дальше следить за ее жизнью, только о Жене Ромашове ни словом не упомянула. Разошлись окончательно, разочаровались друг в друге и решили не морочить друг другу голову?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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