Ксения Собчак устроила скандал на вечеринке Насти Ивлеевой

Лидия Мартынова

Супруга Элджея Настя Ивлеева решила закатить нереальное пиршество по случаю своего 30-летия. На вечеринку она пригласила как юных и начинающих звезд, так и прославленных и очень уважаемых селебрити. Например, в гостях у ведущей «Орла и решки» появился Даня Милохин. А наряду с ним прибыли и Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Еще одной весьма привередливой гостьей стала Ксения Собчак. Изначально знаменитость была недовольна организацией банкета. Она пожаловалась журналистам на безответственность остальных приглашенных.

«Я не могу понять, почему все опаздывают. Почему все такие не пунктуальные? Если сказали приходить в 8 вечера, значит надо приходить в 8 вечера. А время 9 и никого нет», — возмущалась телеведущая в разговоре с журналистами.

Однако, стоит признать, что позже Ксюша окончательно забыла об испорченном настроении. Она даже снизошла до благодарностей, адресованных имениннице в Instagram.

«Я под большим впечатлением от вчерашнего. Я редко куда-то хожу не по работе, потому что все тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия куда ходят «отрабатывать дружбу», а не тусить. А тут благодаря Настюшке @_agentgirl_ прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых», — констатирует Собчак.

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