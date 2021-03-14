Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Им оказался 52-летний мужчина.

Об этом сообщила начальник департамента из Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.


#ДепартаментЗахистуДітей Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській...

Опубліковано Юлією Усенко Неділя, 14 березня 2021 р.

 

Эту же информацию подтвердил на своей странице в социальной сети и глава Нацполиции Игорь Клименко.

 

 

❗️ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ТА ЗҐВАЛТУВАННІ 7-РІЧНОЇ МАРІЇ БОРИСОВОЇ ❗️ Цей жорстокий злочин на…

Опубліковано Ігором Клименком Неділя, 14 березня 2021 р.

По его словам, правоохранителям сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

«И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его „взять“, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз», — отмечает глава Нацполиции.

Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.

Негодяя спасли только для того, чтобы он ответил за свои поступки.

Напомним, что 11 марта в недостроенной нежилой постройке в Херсонской области нашли труп без вести пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались 4 суток. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение. Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы пришли на двойной «Холостяк»».
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к Тимати
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на колено перед матчем
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки

Еще по теме

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Москве задержали при попытке сбежать из страны
Суд в Якутии арестовал подозреваемого в убийстве чемпиона мира по кикбоксингу
Подозреваемого в убийстве девочки в Одесской области взяли под стражу
Пропавшая на Херсонщине девочка найдена мертвой