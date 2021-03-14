Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки

Анастасия Иванова

Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Им оказался 52-летний мужчина.

Об этом сообщила начальник департамента из Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.

#ДепартаментЗахистуДітей Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській...

Опубліковано Юлією Усенко Неділя, 14 березня 2021 р.

Эту же информацию подтвердил на своей странице в социальной сети и глава Нацполиции Игорь Клименко.

❗️ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ТА ЗҐВАЛТУВАННІ 7-РІЧНОЇ МАРІЇ БОРИСОВОЇ ❗️ Цей жорстокий злочин на…

Опубліковано Ігором Клименком Неділя, 14 березня 2021 р.

По его словам, правоохранителям сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

«И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его „взять“, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз», — отмечает глава Нацполиции.

Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.

Негодяя спасли только для того, чтобы он ответил за свои поступки.

Напомним, что 11 марта в недостроенной нежилой постройке в Херсонской области нашли труп без вести пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались 4 суток. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение. Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.