Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера

Анастасия Иванова

Лучшим решением в нынешнем кризисе в правящей коалиции стал бы уход в отставку премьера Словакии Игоря Матовича, а также вице-премьера Рихарда Сулика, заявила лидер партии "За людей" Вероника Ремишова, выступая в воскресенье по телеканалу ТА3.

По итогам парламентских выборов в марте 2020 года была составлена правящая коалиция из 4 партий – "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), "Мы – семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Лидер ОЛНЛ Игорь Матович был назначен премьером, а лидер СиС Рихард Сулик и Ремишова – вице-премьерами.