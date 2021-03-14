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Лунный день сегодня 14 марта 2021 года

Лунный день сегодня 14 марта 2021 года

Переменчивая энергетика Луны может изменить планы, поэтому так важно заранее знать о том, каким будет день. Рекомендации астрологов помогут привлечь успех и обойтись без неприятностей.


Первые сутки после Новолуния обещают быть позитивными по энергетике, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять бдительности, чтобы не упустить перспективных возможностей.

Фаза Луны: 2 лунный день растущая Луна проведет в созвездии Овна. Это время подходит для воплощения в жизнь смелых идей и планов, а также привлечения позитивных событий.

Магнитные бури 14 марта: солнечные ветра в эти сутки не будут причиной магнитной бури.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
осмотрительность;
воспитание лучших черт характера;
новые начинания;
романтические отношения.

Что отпугнет успех в этот день


ревность и агрессия;
спешка;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

Луна начинает свой рост, увеличивая энергию, которую можно направить на наведение порядка в жилище. Эти сутки будут удачными для начала ремонта, перестановки мебели и переезда, однако астрологи рекомендуют не переутомляться и делать перерывы, чтобы восстановить силы и энергию.

Что надеть в это воскресенье


Под влиянием Луны в Овне яркие оттенки могут сыграть злую шутку и вызывать агрессию, которая помешает провести день в хорошем настроении и достичь новых высот. В этот день удачу принесут спокойные оттенки: коричневый, шоколадный, бежевый. В качестве украшений астрологи рекомендуют использовать камни-талисманы, которые помогут привлечь удачу и обойтись без неприятностей: аметист, аквамарин, янтарь.

Настроение и здоровье 14 марта

В первую четверть лунного цикла благоприятно начинать курс физических упражнения, которые помогают поддерживать организм в тонусе и укреплять иммунитет. В эти сутки остерегаться нужно лишь переутомления и простудных заболеваний, своевременно отдыхая и не забывая о профилактике болезней.

Сохранить позитивный настрой в воскресный день помогут аффирмации и отказ от всего, что может вызвать злость или раздражение. Это значит, что нужно остерегаться общения с негативно настроенными людьми и не принуждать себя ку той работе, которая способствует ухудшению настроения.

Финансы и работа по лунному календарю

Воскресный день — отличное время для воплощения в жизнь ранее составленных планов, однако астрологи рекомендуют не спешить, чтобы исключить промахи. Успешно пройдет и завершение текущих дел, если настроиться на кропотливую работу и не отвлекаться по пустякам. Аккуратность потребуется во время заключения сделок и финансовых операций — есть риск поддаться эмоциям и довериться малознакомым людям, среди которых вполне могут оказаться мошенники.

Любовь и отношения во 2 лунный день

Романтический настрой в эти сутки будет подталкивать к решительным действиям, и астрологи рекомендуют не противиться своим эмоциям. Воскресенье — отличный день как для поиска второй половинки и новых знакомств, так и для укрепления родственных связей. Удачно пройдут и свидания, и неспешные прогулки, и непродолжительные путешествия. Семейные пары смогут насладиться обществом друг друга, а одинокие сердца отправиться на поиски любви или провести время с друзьями на вечеринке.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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