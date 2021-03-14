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Майкл Джексон первым бы позвонил BTS и лично их поздравил

Майкл Джексон первым бы позвонил BTS и лично их поздравил

Южнокорейская к-поп группа BTS невероятно популярна во всем мире. С ними хотят познакомиться не только поклонники, но и мировые звезды. На днях стало известно, что музыканты номинированы на премию «Грэмми». На церемонии они выступят с треком Dynamite.


Тадж Джексон (Taj Jackson), племянник покойного Майкла Джексона (Michael Jackson), похвалил BTS за их исторические достижения. Несмотря на то, что знаменитый музыкант скончался за четыре года до дебюта BTS, он все равно бы поздравил ребят. Так считает его родственник.

 «Майкл Джексон был первым исполнителем, который бы позвонил вам и лично поздравил!» — написал племянник Тадж в Twitter.

Ранее Тадж также заявлял, что Майклу бы BTS наверняка понравились, и он бы создал с ними сингл. Он ценил артистизм музыкантов и их усердную работу.

Напомним, до этого BTS в тизере на Dynamite воздали дань уважения Майклу Джексону. Они добавили в видео-тизер безошибочный удар ногой известного музыканта. Очень приятно наблюдать за такими тёплыми взаимодействиями между артистами.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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