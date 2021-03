Многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу

Вадим Карасев

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно совершила управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Компания SpaceX вела в соцсетях трансляцию события.

Вернувшаяся ступень используется для запусков уже девятый раз, что подтверждает концептуальную жизнеспособность самой идеи многоразовых элементов ракет. На этот раз она применялась для продолжения вывода на орбиту спутников Starlink, создающих глобальное интернет-покрытие планеты.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021 Отделение спутников

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fI2VvU3kWO

— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021 Первая ступень после посадки

Как сообщал NEWSTES, неделю назад прототип космического корабля от SpaceX взорвался после посадки.