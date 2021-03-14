Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к Тимати

Анастасия Иванова

На канале ТНТ прошла премьера восьмого сезона шоу «Холостяк», главным героем которого стал рэпер Тимати. Музыкант сразу предупредил, что на проекте он человек, который будет нарушать правила.

Несмотря на дерзкий образ в клипах, первое знакомство Тимати проводил очень сдержанно и показал себя интеллигентным и воспитанным мужчиной. Каждой девушке он целовал руку и старался выслушать ее мини-представление. Так, первой на проект пришла модель Мария Вебер — фигуристая брюнетка с внушительными формами сразу привлекла внимание музыканта, который отметил ее платье с глубоким декольте.

Интересно, что на шоу к Тимуру Ильдаровичу шли не только незнакомые, но и те девушки, которых он хорошо знает. Например, увидев Дарью Погадаеву, он не смущаясь, сказал: «Привет, Даш». Оказалось, что модель и телеведущая снималась в его клипе.

Другой яркой участницей стала Любовь Вишневская — с ней музыканту явно будет, о чем поговорить, ведь она известный тату мастер. А в свободное время снимается в клипах у Егора Крида. «Удивило ее присутствие, и на это есть ряд причин. И встреча прошла максимально странно», — заявил Тимати.

В новом сезоне Юнусов, как и положено настоящему рэперу, обещал нарушать правила. И это началось еще до старта шоу. Так, на проект пришли девушки, которые не участвовали в кастинге — их пригласил сам Тимур. Например, модель Лара Лепп сомневалась, идти ли бороться за сердце холостяка, но рэпер приехал к ней в салон красоты за несколько недель до старта — естественно, от такого предложения не отказываются. Такая же история произошла с Марией Лобановой, которая получила букет цветов и услышала заветные слова: «Я тебя приглашаю».

Другое нововведение проекта касалось количества участниц — если раньше к холостяку приходили 25 девушек, и он выбирал, то в этот раз только 14 и две из них сразу получили розу. Так, первой счастливицей стала Таня Супиченко из Севастополя. Она покорила холостяка даже не своим подарком (мини-альбом с фотографиями его семьи), а тем, что была веселой и жизнерадостной. Тимур сразу предложил ей присесть на ступеньки и завел разговор о музыке, юморе и проекте — а после неожиданно достал розу.

Роза же первого впечатления ушла Кристине Романовой из Санкт-Петербурга. Причем, экс-глава BlackStar назвал ее «розой осознанного выбора».

Но самое интересное случилось потом. Тимати выступил с заявлением, что одна из девушек получила гонорар за то, чтобы прийти на проект — и ему очень любопытно пообщаться с этой особой.