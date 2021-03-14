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Московские власти рассказали, когда нельзя использовать телефон в школе

Московские власти рассказали, когда нельзя использовать телефон в школе
Московские школьники ограничены в использовании смартфонов на уроках, пока ячейки, куда бы школьники складывали свои телефоны, не устанавливают, сообщила замруководителя департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.


"По поводу мобильных устройств, у нас есть санитарные нормы и правила, которые изменены в 2021 году, где запрещено использование смартфонов в образовательном процессе. По поводу коробок, отдельные ячейки для того, чтобы вкладывать коробки, пока, естественно, в школе не установлены. Дети ограничены в том, чтобы использовать телефоны на уроке", - сообщила Киселева в эфире радиостанции "Вести ФМ", отвечая на вопрос, будут ли в школах ученики складывать в коробку телефоны перед уроком.

Россия

По материалам: ria.ru
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