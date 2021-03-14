Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах

«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах

«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах

В прошлом году Мигель заявил, якобы балет Духовой TODES давно прекратил выступления. А Егор Дружинин сообщил, что Алла Владимировна проводит кастинги, на которые можно попасть, заплатив огромные деньги. Основатель танцевального коллектива впервые прокомментировала слова коллег.


54-летняя Алла Духова предпочитает не читать про себя новости. Хореограф до последнего не знала, что говорили про ее деятельность известные танцоры. «Ой, я не могу. Как нас Мигель лет 15 не видел? — удивилась женщина. — Может, он телевизор не сморит, бывает же такое? Может, он не был в нашем театре, не заходит в наши соцсети? Он человек занятой. Не знаю, как нас можно не увидеть? Мы везде».

Алла Владимировна прокомментировала и слова Егора Дружинина. Напомним, танцор говорил, якобы дети приходили к Духовой на кастинг, платили деньги, а в итоге уходили ни с чем. «Вот это да! Так странно… Какой кастинг, с какими детьми? Он нам рекламу сделал, конечно, что к нам за деньги не попасть. Это кто-то сказал… Мы берем всех! Да, у нас платное обучение, но это даже сложно мне комментировать. Это абсолютная ложь. Я не говорю, что Егор придумал, может, он слышал, кто-то ему сказал. Может, он фантазер? Я вообще очень уважительно к нему отношусь. Мне сложно о нем плохое говорить, он талантливый парень. Может, они считают нас конкурентами? Я привыкла, что всегда кто-то что-то говорит. Кто-то злится из-за того, что мы все заполонили», — заявила руководитель TODES.

Духова основала балет TODES в 1987-м. С тех пор хореограф полностью погружена в работу. Алла Владимировна даже забыла про личную жизнь, выбрав любимый коллектив.

«Замуж еще не пойду. У меня есть друзья. Дружу и с бывшими мужьями, я с ними даже ездила отдыхать. Можно сказать, что ради карьеры отказалась от личной жизни. Мне предлагали выйти замуж, но я должна была не работать с TODES. Такое часто происходило. У меня не хватило сил на семейную жизнь», — призналась Духова в беседе с Лаурой Джугелия на YouTube-канале FAMETIME TV.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы пришли на двойной «Холостяк»».
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к Тимати
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на колено перед матчем
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки

Еще по теме

Алла Духова боится новых отношений
Мигель раскритиковал Егора Дружинина из-за новых правил в "Танцах"
Алла Духова рассказала, сколько раз была замужем
Егор Дружинин рассказал о новых правилах шоу "Танцы"