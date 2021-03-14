«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах

Анастасия Иванова

В прошлом году Мигель заявил, якобы балет Духовой TODES давно прекратил выступления. А Егор Дружинин сообщил, что Алла Владимировна проводит кастинги, на которые можно попасть, заплатив огромные деньги. Основатель танцевального коллектива впервые прокомментировала слова коллег.

54-летняя Алла Духова предпочитает не читать про себя новости. Хореограф до последнего не знала, что говорили про ее деятельность известные танцоры. «Ой, я не могу. Как нас Мигель лет 15 не видел? — удивилась женщина. — Может, он телевизор не сморит, бывает же такое? Может, он не был в нашем театре, не заходит в наши соцсети? Он человек занятой. Не знаю, как нас можно не увидеть? Мы везде».

Алла Владимировна прокомментировала и слова Егора Дружинина. Напомним, танцор говорил, якобы дети приходили к Духовой на кастинг, платили деньги, а в итоге уходили ни с чем. «Вот это да! Так странно… Какой кастинг, с какими детьми? Он нам рекламу сделал, конечно, что к нам за деньги не попасть. Это кто-то сказал… Мы берем всех! Да, у нас платное обучение, но это даже сложно мне комментировать. Это абсолютная ложь. Я не говорю, что Егор придумал, может, он слышал, кто-то ему сказал. Может, он фантазер? Я вообще очень уважительно к нему отношусь. Мне сложно о нем плохое говорить, он талантливый парень. Может, они считают нас конкурентами? Я привыкла, что всегда кто-то что-то говорит. Кто-то злится из-за того, что мы все заполонили», — заявила руководитель TODES.

Духова основала балет TODES в 1987-м. С тех пор хореограф полностью погружена в работу. Алла Владимировна даже забыла про личную жизнь, выбрав любимый коллектив.

«Замуж еще не пойду. У меня есть друзья. Дружу и с бывшими мужьями, я с ними даже ездила отдыхать. Можно сказать, что ради карьеры отказалась от личной жизни. Мне предлагали выйти замуж, но я должна была не работать с TODES. Такое часто происходило. У меня не хватило сил на семейную жизнь», — призналась Духова в беседе с Лаурой Джугелия на YouTube-канале FAMETIME TV.