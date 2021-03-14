Начал нагло пользоваться привилегиями селебрити. Ви унижает людей своим статусом звезды

Анастасия Иванова

Интервьюер из News9 как-то задал вопрос членам BTS об их популярности. «Чувствовали ли вы когда-нибудь, что вы стали звездами мирового уровня? Осознаете ли вы этот факт или все еще думаете, что вы — обычные мальчишки?»

Пожалуй, самый интересный ответ был у Ви (V). Он признался, что сейчас чувствует себя более влиятельным, чем раньше. А все почему?! Количество фанатов увеличилось. Практически все члены семьи и друзья примкнули к АРМИ. Когда он понял, как много людей вовлечено в процесс создания их музыки… У Тае закружилась голова. Неужели это все правда? Конечно! Песни BTS знают в каждом уголке планеты!

«Когда я думаю об этом, у меня сразу поднимается настроение!» — заключил ТТ с улыбкой. Но, несмотря на свой статус мировой звезды, Ви никогда «не козыряет» им перед близкими. Все братья и сестры ангелочка подтверждают, что он очень скромен. В этом нужно благодарить родителей суперзвезды. Именно они воспитали его таким.

«Мой любимый пирожочек, ты этого заслуживаешь!», «Я так и знал, что он даже не знает как популярен ахах», — подбадривают Вишню в сетях.



