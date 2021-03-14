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Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне

Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайнеФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Об этом сообщает РИА Новости.

Банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Кроме того, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Нововведения вводятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций — не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

Ранее сообщалось, что налоговые органы стали наказывать компании за нарушения, которые долгие годы оставались без последствий. Речь идет о требовании закона репатриировать (возвращать и зачислять на счета в российских банках) валютную выручку. Оно касается почти всех компаний-экспортеров товаров и услуг, за некоторыми исключениями. К ним относятся, в частности, доходы компаний, попавших под антироссийские санкции, и строительных компаний.

В конце 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Министерство финансов России подготовило пакет поправок, который расширит доступ Федеральной налоговой службы (ФНС) к данным о счетах и операциях банков и их клиентов. Банковскую тайну урежут с помощью изменения взаимодействия. Если сейчас налоговики запрашивают сведения у банков, то благодаря поправкам они смогут получать данные в рамках регулярного информационного обмена с Банком России. В ответ ФНС обещает выдавать регулятору данные, которые охраняются налоговой тайной.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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