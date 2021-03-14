Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне

Алексей Вольцев

С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне — в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.