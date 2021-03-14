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Настя Паршина чуть не родила из-за сирены в подъезде

Настя Паршина чуть не родила из-за сирены в подъезде

Никита Уманский в восторге от того, что совсем скоро станет отцом - Насте Паршиной назначили операцию кесарева сечения на 17 марта. Но из-за минусов квартиры, которую нашел Никита Уманский, отчаянно пытавшийся сэкономить, блондинка уверяет, что может родить из-за сирены, которая неожиданно включается даже ночью, а в этот раз ее серьезно испугала.

Никита Уманский долго искал квартиру, которая бы его устроила. Однако вариант, который он нашел, трудно назвать идеальным. С самого начала Настя жаловалась на часто неработающий лифт, при том что их квартира находится на 10-м этаже, и на периодически включающиеся пожарные сирены, которые могут зазвучать в самое неожиданное время, пишет newstes.ru.
По словам беременной Насти Паршиной, которой на 17 марта назначили операцию кесарево сечение, она чуть не родила раньше назначенного срока, когда посреди ночи зазвенела сирена. Подписчики уже посоветовали Насте вырывать провода, чтобы не сирена не мешала спать, мол, так обычно в таких случаях и поступают.

У Насти крупный ребенок, он лежит в неправильном положении и так и не перевернулся. Если бы действительно начались роды при отключенном лифте, который не функционирует при включенной сирене, все могло бы закончиться не очень хорошо. Неужели разменявшему четвертый десяток лет Уманскому в голову не проходило, что проживание в такой квартире не просто дискомфортно, но еще и опасно?

«Что же будет, если малыш после роддома испугается громких звуков», - волнуется Настя.

Действительно, как она собирается выводить ребенка на прогулки, если лифт в любой момент может отказать, и они окажутся либо заложниками внутри, либо будут вынуждены с коляской подниматься на десятый этаж? Если Уманский настолько недальновиден в элементарных вопросах, что будет дальше, когда появится малыш?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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