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Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу

Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу

Недавно Александр Зацепин отметил 95-летие. Композитор написал бесчисленное количество хитов для отечественных знаменитостей, а также советских картин. Оказалось, что одну из самых известных его работ, «Песенку про медведей», должна была исполнять Наталья Варлей.


Об этом сама актриса рассказала в студии Первого канала во время съемок программы «Сегодня вечером». По ее словам, режиссер картины Леонид Гайдай пробовал разные варианты, но затем решил остановить свой выбор на молодой Варлей.

«Когда стали записывать «Песню про медведей», то пробовались разные певицы, например, Нина Бродская. Гайдаю все не нравилось, они были слишком профессиональные. И вдруг он говорит: «Наташ, запиши». Я пошла и сделала, после чего услышала: «В картине будешь петь ты», — вспоминает Варлей.

По ее словам, эпизод с ее фонограммой вошел в фильм, и картина была уже практически готова. Но неожиданно в ситуацию вмешался Александр Зацепин.

«Саша привел Аиду Ведищеву и сказал: «Она поет лучше». Тут уж ничего не поделаешь», — говорит Варлей.

Примечательно, что присутствовавший при этом 95-летний Зацепин опроверг эту историю. По его словам, все было не так. Сначала записалась Аида, а после Гайдай предложил попробовать главную героиню. «Мы потом послушали и решили, что споет Ведищева», — заявил мэтр. «Но это не так! Мы сняли уже все», — не прекращала возмущаться Варлей.

Интересно, что у самой Ведищевой другой взгляд на эту историю. В нескольких интервью она обвиняла Варлей в том, что та «украла» эту песню и что фактически присвоила себе ее популярность.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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