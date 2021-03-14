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Назло Даве. Ольга Бузова пофлиртовала с Алексеем Воробьевым

Назло Даве. Ольга Бузова пофлиртовала с Алексеем Воробьевым

Поклонники до сих пор не могут прийти в себя после расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Многие думали, что певица наконец-то встретила любовь, но отношения оказались лишь красивой картинкой.


Прошло уже почти два месяца с момента расставания Ольги и Давида. Бузова постепенно пришла в себя и стала активнее появляться на публике, а также общаться с другими мужчинами. Певица признается — во время отношений она всю себя отдает любимому, и редко встречается с подругами и друзьями. «Наверное, это все-таки не правильно», — рассуждает Ольга.

Накануне в социальных сетях 35-летняя звезда показала видео, которое сняла за кулисами в одном из концертных залов. На кадрах присутствует и Алексей Воробьев. Певец и артистка создали трендовый ролик, во время которого между ними, по мнению фанатов, проскочила искра. «Какие красивые, так смотритесь классно», «Я поверила в вашу любовь», «Ой, какие вы милые, почему не вместе», — рассуждают подписчики.

Сама Бузова отшутилась по поводу их возможных отношений. «Леш, мне кажется, на Оскар точно сойдет. Обожаю твои звуки в TikTok», — говорит Бузова.

К слову, Алексей сейчас больше времени проводит в Лос-Анджелесе, где снимается в кино и пишет музыку. В Москве он бывает редко, но при этом возвращаться не собирается. А про свои амурные похождения 33-летний певец не распространяется.

Ольга же считается завидной невестой: она сделала состояние благодаря работе на телевидении и музыкальной карьере. Пока она говорит, что не настроена на новые отношения, так как еще не пришла в себя после старых.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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