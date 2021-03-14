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Названы две самые худшие вещи в жизни Трампа

Названы две самые худшие вещи в жизни ТрампаДональд ТрампФото: Cheriss May / REUTERS

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш на ноябрьских президентских выборах демократу Джо Байдену. Об этом Business Insider заявила племянница политика Мэри.

Мэри Трамп, клинический психолог, написавшая весьма критическую книгу о своем дяде и семье в целом, рассказала Insider, что бывший президент США «не заботился о политике» и был гораздо больше расстроен решением Twitter навсегда запретить ему использовать социальную сеть, а также отказом Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир PGA Championship на его поле в Бедминстере (штат Нью-Джерси), нежели новостью о том, что он проиграл выборы.

«Я думаю, что запрет на доступ к Twitter и запрет PGA на проведение турниров на его полях для гольфа — это, вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года», — сказала она. «Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него внимания как раньше», — добавила Трамп.

Мэри Трамп — дочь покойного брата Дональда Трампа Фреда. Ее книга «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека» о бывшем главе государства была опубликована летом.

В мире

По материалам: lenta.ru
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