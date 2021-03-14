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Названы главные стереотипы о россиянах за границей

Названы главные стереотипы о россиянах за границей

Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал в интервью изданию Le Figaro про главные стереотипы о россиянах за границей. По мнению эксперта, такие предубеждения существуют о каждом народе и зачастую не являются правдивыми.

Тиссо перечислил самые распространенные мнения о разных нациях: итальянцев часто считают бабниками, французов - плохо пахнущими, американцев - необразованными, китайцев - бескультурными, а немцев упрекают в том, что они везде путешествуют в носках и сандалиях.

По словам историка, россияне ассоциируются у иностранцев с шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными людьми. При этом, у этих мифов есть историческое объяснение: страна была "замкнута в себе" на протяжении долгого времени, а ее жители начали путешествовать по Европе и Западу только после падения берлинской стены.

"Причем с несколько "реваншистским" настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием", - подметил он.

Про российских олигархов бытует мнение, что они не могут жить без шуб и дорогих часов. В общении  выходцев из России упрекают за неумение притворяться и прятать свои эмоции.

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По материалам: uposters.ru
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