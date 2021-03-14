Названы основные угрозы финансовой безопасности россиян

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков, это поможет избежать основных угроз личной финансовой безопасности. Их назвал аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов, сообщает агентство «Прайм» в воскресенье, 14 марта.

Он посоветовал держать часть личных средств в легком доступе — в виде наличных или на банковском счете. Они пригодятся на случай непредвиденных трат или увольнения с работы. Также эксперт рекомендовал избавиться от дополнительной финансовой нагрузки в виде долгов и небольших кредитов.

«Стоит отложить финансовый запас на 3-6 месяцев, эта подушка безопасности нужна на случай потери работы или срочных трат. Также важно пересмотреть расходы и начать вести их тщательный, детальный учет», — сказал Бадьянов.

Кроме того, он рекомендовал россиянам не впадать в панику из-за кризиса, который является такой же частью цикла фондового рынка, как и рост. По его словам, на протяжении ряда лет накапливается напряжение, после чего снижение вызывает «черный лебедь» — событие со значительными последствиями, которое сложно спрогнозировать.

Собеседник журналистов отметил, что таким событием может быть как глобальная история — наиболее ярким примером является пандемия коронавируса, — так и личные проблемы: потеря работы, инвестиций, неожиданные траты и тому подобное.

При этом следует помнить, что глобальные негативные события оказывают и положительное воздействие на некоторые сектора экономики. Например, в 2020 году на фоне падения акций нефтяных корпораций активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.

Ранее был назван оптимальный размер «подушки безопасности», которая нужна для жизни в период смены работы, восстановления после серьезной болезни или в случае незапланированных трат.