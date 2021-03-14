Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Большинство жителей России получат прививку от коронавируса к ноябрю 2021 года. Такие сроки назвал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Соловьев LIVE» на YouTube.

«К ноябрю, я считаю, 70 процентов нашего населения, несмотря на то что темпы вакцинации могли бы быть намного больше, будут провакцинированы», — сказал он. Специалист добавил, что в России коронавирусная инфекция будет «вакциноуправляема».

Ранее Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий. «На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что на людях с большим возрастом, 60 плюс, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», — подчеркнул он.