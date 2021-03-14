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Названы знаки зодиака, которым везет с деньгами

Названы знаки зодиака, которым везет с деньгами
Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которым проще добиться финансового благополучия, сообщает Pinkvilla.

Овны — самые удачливые в этом вопросе. Они целеустремленные и сконцентрированные на работе люди, которая приносит им финансовую стабильность. Овны — прирожденные лидеры, которые умеют мотивировать других, а также справляться со всеми трудностями, так как всегда готовы рисковать.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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