Неверов ответил на идею Зюганова о налоге на "подозрительно богатых"

Алексей Вольцев

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о налоге на "подозрительно богатых", заявил РИА Новости, что налоги в стране "достаточно хорошо собираемы", и напомнил, что "налог на богатых" в России уже есть.

Ранее Зюганов в своем Telegram-канале высказался за введение в России повышенного налога на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей — с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

"У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов (в год) ставка подоходного налога выше", - сказал Неверов. Он добавил, что "налоги сегодня достаточно хорошо собираемы".

"Нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась, и к этому все стремления направлены", - также заметил лидер фракции.

Владимир Путин выступил с инициативой о повышенной ставке налога в июне 2020 года, а уже в ноябре подписал закон, которым повысил ставку НДФЛ на высокие доходы с 13% до 15 %. Повышенный налог будут платить россияне, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год (или около 417 тысяч рублей в месяц), кроме выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат.