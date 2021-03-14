НИПИГАЗ расторг ЕPC-контракт на газоперерабатывающий завод в Усть-Луге

Влада Некрасова

НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур") остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.

Начиная с 2019 года НИПИГАЗ выполнял функцию генпроектировщика комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область). А в 2020 году оператор проекта "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") дополнительно подписал с НИПИГАЗом ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод мощностью 45 миллиардов кубометров в год и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа.





"Этот контракт расторгнут с 12 марта 2021 года. АО "НИПИГАЗ" продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге", - говорится в сообщении.

НИПИГАЗ отмечает, что выполнил основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ и объектам общезаводского хозяйства, разработал генплан завода, подготовил проектную документацию газоперерабатывающего комплекса и комплекса СПГ. Совместно с "Русхимальянсом" определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта. До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле текущего года получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода.