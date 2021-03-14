Нумерология дня: ключи успеха на 14 марта 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, занимающаяся изучением энергетики чисел и их влияния на судьбу человечества и каждого человека в частности. Эксперты в этой области рассказали, чем будет примечательно это воскресенье.

Главный ключ к успеху по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru — отсутствие преград на пути. Мощный заговор от невезения и проблем поможет вам расчистить дорогу, по которой вы идете к своим мечтам и счастью. Он станет отличным дополнением ко всему написанному ниже.

Число-покровитель 14 марта

Чтобы узнать число-покровитель, необходимо сложить все цифры 14.03.2021, а также прибавить к этому значению порядковый номер дня недели — в данном случае 7.

1+4+0+3+2+0+2+1+7=20. 2+0=2. Сегодняшнее воскресенье пройдет под управлением Двойки. Это число-эгоист, число самолюбия. Главным символом этого дня станет прямая линия:





Это значит, что основной ключ к успеху в этот день — самостоятельность и самодостаточность во всем. Стоит почаще полагаться на свой личный опыт, а не советы окружающих.

Что может рассказать о 14 марта история

Двойка — число открытий, научных достижений. Это число-покровитель всех ученых, потому что оно ведает информационными потоками, памятью людей, их стремлениями и амбициями, тягой к знаниям и определению:

14 марта 1930 года весь научный мир стал называть недавно открытую девятую планету Плутоном. Название ему придумала девочка из Англии, а все ученые единогласно его приняли. Возможно, что ваше мнение тоже будет иметь огромный вес, если вы в это поверите сами.

Много чего интересного мир увидел или услышал в этот день. Например, речь идет о фотографиях, о появлении популярной операционной системе Linux в 1994 году, о появлении на свет первого в мире видеомагнитофона в 1956 году, о появлении хлопкоочистительной машины в 1794 году. Все из-за воздействия Двойки, которая обожает новое и передовое.

В 1972, 1979 и 1980 годах произошли три самые большие авиакатастрофы в ОАЭ, Катаре и Польше соответственно. Удивительно, но во всех трех случаях это было 14 марта. Пусть эти дни проходили под эгидой других чисел, но этот день может быть опасным. Будьте осторожнее за рулем.

Что можно делать и что нельзя в этот день

Можно заниматься изучением чего-то нового, повышать квалификацию, обмениваться опытом, демонстрировать начальству или партнерам свои наработки в какой-то области, продвигать идеи. Это будет главный ключ к успеху сегодня.

Как было сказано выше, Двойка обожает новое и передовое. Можно покупать новые машины, гаджеты, электронику, бытовую технику. Нумерологи считают, что шопинг пойдет всем на пользу.

Желательно не отправляться в дальние путешествия и не садиться за руль. Если выбора нет, то лучше проявлять максимум осторожности и предусмотрительности.

Лучшие талисманы на 14 марта

Минералы-обереги. Очень важно обеспечить себя надежной защитой от бед и катастроф. В этом вам помогут такие минералы как обсидиан, опал, алмаз.

Изображения дракона и черепахи. Эти два животных в восточной культуре являются сильнейшими оберегами для путешествующих.

Изображения совы. Сова — талисман интеллектуалов и людей, которые хотят сохранять рассудок чистым. Дополнить его поможет черный и синий цвета в одежде.