О пользе благодарности: почему так важно говорить «спасибо»

Вадим Карасев

Каждого из нас в детстве учили «волшебным» словам, которые нужно говорить в ответ на помощь или оказанную услугу. Так чем же полезно простое слово «спасибо», и как оно влияет на жизнь?

У многих в жизни периодически происходят приятные перемены, когда счастье улыбается, и жизнь играет яркими красками. На самом деле, секрет везения прост: тем, кто часто благодарит, добро возвращается сторицей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как с помощью обычного слова «спасибо» изменить жизнь к лучшему.

1. Слово «спасибо», сказанное искренне, поднимает настроение и располагает к вам людей. Благодарность усиливает биополе и становится сильной защитой от неприятностей. Каждый раз, произнося слова благодарности, мы получаем отклик от Вселенной, которая благоволит доброте и дарит счастье.

2. Слово «спасибо» помогает налаживать связи, дает возможность покорять новые вершины и неизменно меняет людей к лучшему. Говоря слова благодарности, не обязательно адресовать их конкретному человеку. Благодарить нужно и Вселенную, говоря «спасибо» за прекрасный день и исполнение очередной заветной мечты. Каждая благодарность делает мир чуточку лучше, а самого благодарящего — счастливее.

3. Благодарность помогает стать сильнее, оградиться от стресса и контролировать эмоции, не позволяя злости и негативу испортить жизнь. Тот, кто говорит «спасибо», становится более терпеливым и гораздо быстрее приходит к поставленным целям, настраиваясь на позитив и разрушая блоки сознания.