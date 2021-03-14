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Обнародованы предварительные результаты выборов в Германии

Обнародованы предварительные результаты выборов в ГерманииФото: Wolfgang Rattay / ReutersПродолжение: Партия Меркель показала худший результат на региональных выборах

В Германии были обнародованы предварительные результаты региональных выборов. Согласно им, лидером в Баден-Вюртемберге становится партия «Зеленые», набравшая 31 процент голосов. Об этом свидетельствуют данные издания Die Welt.

Так, правящая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) набрала 23 процента голосов, что на 4 процента меньше, чем в предыдущий раз. На третьем и четвертом месте в регионе идут «Альтернатива для Германии», которая набрала 11,5 процента голосов, и Социал-демократическая партия, набравшая 12 процентов.

В Рейнланд-Пфальце лидируют социал-демократы с 34,5 процента голосов, второе место в регионе удерживает ХДС с 26 процентами голосов. На третьем месте оказалась партия «Альтернатива для Германии», которую поддержали 10,5 процента избирателей.

Как пишет РИА Новости, такие результаты могут стать ударом для правящей ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель, которая на региональных выборах теряет 4 и 6 процентов соответственно. Таким образом «Зеленые» могут войти в новый состав правящей коалиции.

Предыдущие выборы в Германии прошли в 2016 году. В сентябре текущего года в стране пройдут парламентские выборы, в результате которых будет сформировано новое федеральное правительство во главе с новым канцлером.

В мире

По материалам: lenta.ru
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