Оксана Грищук, Марина Анисина, Наоми Кэмпбелл. Кто мог стать женой князя Монако Альбера II
Что мы знаем об Альбере II? Что в детстве наследный принц увлекался плаванием, дзюдо и футболом, в юности — участвовал в ралли «Дакар» и зимних Олимпийских играх, а в 2005-м после смерти отца — стал правителем княжества Монако. А еще, что монарх неравнодушен к моделям и российским спортсменкам…
14 марта Альберу II исполняется 63, и он давно остепенился: в 2011-м князь Монако обвенчался с бывшей пловчихой Шарлен Уиттсток. Именно чемпионка ЮАР подарила монарху законных наследников престола, но как же быть с тем фактом, что в холостяцкие годы правитель стал отцом двух внебрачных детей?
Это далеко не единственная история, подтверждающая любвеобильность сына Грейс Келли и Ренье III. По слухам, Его Светлость крутил романы с известными моделями Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шиффер, а также с российскими фигуристками Оксаной Грищук и Мариной Анисиной. Правда это или же происки клеветников?
Внебрачные дети
Наследный принц не спешил жениться, так что в 90-е и нулевые наслаждался короткими интрижками с понравившимися ему девушками. Впрочем, не все романы можно назвать мимолетными и не имевшими последствий. В 1997-м в самолете Альбер Александр познакомился со стюардессой родом из Того Николь Кост. Будущий князь Монако спросил у бортпроводницы номер телефона, и уже через несколько дней они ужинали и ночевали вместе.
Отношения продлились целых шесть лет, а на расставание Альбера толкнул отец, желавший найти наследнику более выгодную партию. Уже после разрыва Николь сообщила бывшему возлюбленному, что беременна. Принц сказал, что пассия должна оставить ребенка, и пообещал оказать ей всяческую поддержку, но уже через несколько месяцев энтузиазм словно испарился.
По законам Монако внебрачные дети монарших особ не имеют права претендовать на престол. Зато, когда родился сын Александр, Альбер предоставил ему и Николь щедрое материальное пособие и перевез их в изысканную виллу на Французской Ривьере. Официально князь признал отцовство в 2005-м, после получения результатов ДНК-экспертизы, и публично заверил своих подданных, что ребенок не унаследует трон, но и не будет нуждаться.
Еще позже Альбер II признал внебрачную дочку Жасмин: 1 июня 2006-го, когда девочке уже исполнилось 14, князь Монако официально объявил о родстве с ней, но в то же время пожелал, чтоб для собственной безопасности Жасмин осталась жить в Америке. С мамой Жасмин Грейс Гримальди, Тамарой, принц познакомился на теннисном турнире, проходившем на Лазурном берегу в 1992-м. После короткой интрижки официантка узнала, что ждет ребенка, и ей понадобились годы, чтобы убедить монаршую особу в правдивости своих заявлений.
«Нам нравится разделять семейные трапезы, устраивать барбекю, ходить на пляж — совершать все, что делают нормальные семьи, — рассказывала Жасмин о своих визитах в Монако в своем первом интервью в 2015-м. — За исключением плотного расписания».
Красотки-модели
Карен Мюлдер
Стоит учитывать, что Альбер Александр был не просто знаменитым холостяком, но знатным, харизматичным и общительным. На пышных празднествах и масштабных мероприятиях он постоянно появлялся в компании топ-моделей. Общие снимки с красотками-манекенщицами облетели весь мир, и оставалось лишь гадать, насколько серьезны намерения принца в отношении той или иной звезды подиума.
Так, в 90-е в обществе будущего князя Монако часто появлялась ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер. Интересно, что парочка говорила с прессой о своей крепкой дружбе, а любовную связь отрицала. Но в 2001-м Карен неожиданно заявила в телеэфире, что сильные мира сего, в том числе и Альбер, использовали топ-моделей в качестве сексуальных рабынь… В правдивость слов Мюлдер мало кто поверил: жизнь манекенщицы катилась по наклонной — развод, проблемы с психикой и наркотическая зависимость. Громкого скандала не случилось, хотя слухи о романе красавицы и наследного принца еще долго муссировались в СМИ.
Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Брук Шилдс
Сплетни об отношениях немецкой модели с Альбером начались с провокационных фото: папарацци засняли пару на отдыхе на яхте. В то время Клаудия якобы встречалась с Дэвидом Копперфильдом, впрочем, спустя годы выяснилось, что иллюзиониста с блондинкой связывал лишь контракт. Так или иначе, интрижка Шиффер с наследным принцем вскоре прекратилась, вероятно, из-за любвеобильности последнего.
А может, и из-за конкретной конкурентки — примерно тогда же по миру разлетелись слухи о романе Альбера с Наоми Кэмпбелл. «Черная пантера» на серьезные отношения не претендовала: то ли потому, что не хотела обременять себя обязательствами, то ли просто дружила с будущим князем. В любом случае, никаких проблем из-за Наоми не возникало, а спустя годы правитель Монако даже позвал ее на свою свадьбу.
Совсем мутная история вышла с Брук Шилдс. Поговаривали, что сперва между моделью и принцем действительно вспыхнула страсть, но потом мужчина понял, что Брук манит лишь перспектива стать новой Грейс Келли, выйдя замуж за монаршую особу. В итоге надежды девушки не оправдались.
Фигуристки
Катарина Витт и Оксана Грищук
Спортсменки — особая категория для сердцееда-князя. Немецкая фигуристка Катарина Витт сама проявила инициативу, оказавшись на светском рауте в компании Альбера: то просила сфотографироваться с ней, то проводить в дамскую комнату… Закончился вечер ночью любви, однако без продолжения, что повергло Катарину в депрессию.
Гораздо ярче оказался роман наследного принца с Оксаной Грищук. Они встретились на Олимпиаде в Нагано: помощник Альбера подошел к Оксане и заявил, что будущий правитель Монако зовет ее в ложу, желая познакомиться. Так полагалось по этикету, но Грищук все равно возмутилась: почему это женщина должна бежать к мужчине? Несмотря на дерзость, монарх, ко всеобщему удивлению, сам подошел к фигуристке.
По словам Грищук, с первых минут знакомства наследный принц дал понять, что заинтересован в ней как в женщине. Вскоре спортсменка уже встретилась с родственниками Альбера и даже побывала на дне рождения его отца. «В тот момент я не думала о том, что могу стать княгиней Монако. Я испытывала к принцу глубокое чувство, но это была не та яркая любовь, которую мне бы хотелось испытывать к своему мужу. Вскоре в Америке я встретила отца своей дочери. Джеф работал инструктором по фитнесу. Он был безумно красив, и я влюбилась с первого взгляда. Сила этого чувства была несравнима с тем, что я испытывала к Альберу. О случившемся я сразу сообщила принцу, и наши отношения закончились», — откровенничала Грищук.
Марина Анисина
Через несколько лет Альбер вновь проникся симпатией к российской фигуристке, на этот раз — к Марине Анисиной. После триумфа девушки в Солт-Лейк-Сити принц предложил ей стать членом жюри фестиваля спортивных фильмов. В Монте-Карло Анисину ждали размеренные дневные коктейли и вечерние банкеты, среди которых приглашение монарха покататься по ночному городу казалось интересным развлечением. Правда, уже через несколько часов Марина очутилась в постели будущего князя…
После страстной ночи Альбер исчез на два месяца. Затем он связался с Мариной и позвал на съемки спортивного шоу. С тех пор фигуристка часто приезжала в Монако, но большую часть времени проводила одна: возлюбленный пропадал на совещаниях. Анисина снисходительно относилась к такому положению вещей и на многое закрывала глаза.
«Теоретически я могла бы стать женой Альбера, прояви я больше мудрости, официально он числился холостым. Но он никогда не просил моей руки. Однажды ради любопытства я спросила, собирается ли он связывать себя узами брака и кто станет его законной супругой. Альбер ответил, что это вопрос государственной важности. Кандидатуру его избранницы должно одобрить правительство. И если оно не согласится… Так ненавязчиво он дал мне понять, что русской девушке такая роль не светит. Да я и не стремилась ее заполучить. Жизнь принцессы Монако — архисложная работа», — размышляла Анисина.
Трещину отношения дали на дне рождения Альбера в 2005-м: на вечеринке присутствовали девушки, которых друзья принца называли его любовницами. Место рядом с монаршей особой заняла некая официантка-афроамериканка, а не Анисина, что, разумеется, задело гордую фигуристку. С праздника Марина уехала рано. Ну а после смерти князя Ренье связь спортсменки с избранником вовсе прервалась.
Шарлен Уиттсток
Альбер познакомился с чемпионкой ЮАР по плаванию еще в 2000-м, когда лично вручил ей букет после победы на соревнованиях Mare Nostrum. Пока принц пускался во все тяжкие и менял пассий как перчатки, Шарлен целиком и полностью отдавалась тренировкам, так что о ее романах не слышали даже самые хваткие журналисты.
В 2006-м, когда Альбер уже был князем Монако, судьба вновь свела пару — на Олимпийских играх в Турине. С учетом, что монарх всегда был падок на спортсменок, а теперь подыскивал жену, выбор казался очевидным. Девушка с безупречной репутацией, привлекательная, чем-то напоминающая мать принца Грейс Келли — чем не идеальная претендентка?
Вот только окружающие не сразу восприняли Уиттсток всерьез: то СМИ обсуждали ее неудачную прическу, то простоватые манеры. Лишь спустя четыре года Альбер II объявил миру о помолвке с возлюбленной. Все бы ничего, но тут на горизонте возникла Николь Кост с известием о том, что ее роман с правителем Монако не заканчивался. По слухам, несчастная Шарлен бросилась в аэропорт, надеясь сбежать с собственной свадьбы, но ее вовремя перехватили и переубедили…
После свадьбы бывшая спортсменка столкнулась с новым испытанием: все вокруг ждали, когда же княгиня Шарлен подарит супругу наследника, а этого все не происходило. Только в 2014-м Уиттсток, к радости жителей карликового государства, родила близнецов Жака и Габриэллу. Лишь на несколько месяцев княгиня выпала из светской жизни, после чего появилась на публике похудевшей, цветущей, да еще и с новой стрижкой.
Судя по фото и словам ближайшего окружения, супруги счастливы вместе. Все было бы просто идеально, если бы бурное прошлое князя Монако регулярно не давало о себе знать. Так, минувшей осенью монарх получил письмо от 15-летней девушки родом из Бразилии. Она интересовалась, почему «папа» ни разу не попытался с ней связаться. Выяснилось, что в далеком 2004-м у принца случился роман, результатом которого могло стать появление на свет третьего внебрачного ребенка. Очевидно, Альберу II предстоит очередная ДНК-экспертиза.