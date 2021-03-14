Оксана Грищук, Марина Анисина, Наоми Кэмпбелл. Кто мог стать женой князя Монако Альбера II

Лидия Мартынова

Что мы знаем об Альбере II? Что в детстве наследный принц увлекался плаванием, дзюдо и футболом, в юности — участвовал в ралли «Дакар» и зимних Олимпийских играх, а в 2005-м после смерти отца — стал правителем княжества Монако. А еще, что монарх неравнодушен к моделям и российским спортсменкам…

14 марта Альберу II исполняется 63, и он давно остепенился: в 2011-м князь Монако обвенчался с бывшей пловчихой Шарлен Уиттсток. Именно чемпионка ЮАР подарила монарху законных наследников престола, но как же быть с тем фактом, что в холостяцкие годы правитель стал отцом двух внебрачных детей?

Это далеко не единственная история, подтверждающая любвеобильность сына Грейс Келли и Ренье III. По слухам, Его Светлость крутил романы с известными моделями Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шиффер, а также с российскими фигуристками Оксаной Грищук и Мариной Анисиной. Правда это или же происки клеветников?

Внебрачные дети

Наследный принц не спешил жениться, так что в 90-е и нулевые наслаждался короткими интрижками с понравившимися ему девушками. Впрочем, не все романы можно назвать мимолетными и не имевшими последствий. В 1997-м в самолете Альбер Александр познакомился со стюардессой родом из Того Николь Кост. Будущий князь Монако спросил у бортпроводницы номер телефона, и уже через несколько дней они ужинали и ночевали вместе.

Отношения продлились целых шесть лет, а на расставание Альбера толкнул отец, желавший найти наследнику более выгодную партию. Уже после разрыва Николь сообщила бывшему возлюбленному, что беременна. Принц сказал, что пассия должна оставить ребенка, и пообещал оказать ей всяческую поддержку, но уже через несколько месяцев энтузиазм словно испарился.

«Я думаю, что представители дворца связались с ним, возможно, указав на будущие проблемы с наследством», — предполагала Николь.

По законам Монако внебрачные дети монарших особ не имеют права претендовать на престол. Зато, когда родился сын Александр, Альбер предоставил ему и Николь щедрое материальное пособие и перевез их в изысканную виллу на Французской Ривьере. Официально князь признал отцовство в 2005-м, после получения результатов ДНК-экспертизы, и публично заверил своих подданных, что ребенок не унаследует трон, но и не будет нуждаться.

Еще позже Альбер II признал внебрачную дочку Жасмин: 1 июня 2006-го, когда девочке уже исполнилось 14, князь Монако официально объявил о родстве с ней, но в то же время пожелал, чтоб для собственной безопасности Жасмин осталась жить в Америке. С мамой Жасмин Грейс Гримальди, Тамарой, принц познакомился на теннисном турнире, проходившем на Лазурном берегу в 1992-м. После короткой интрижки официантка узнала, что ждет ребенка, и ей понадобились годы, чтобы убедить монаршую особу в правдивости своих заявлений.

«Нам нравится разделять семейные трапезы, устраивать барбекю, ходить на пляж — совершать все, что делают нормальные семьи, — рассказывала Жасмин о своих визитах в Монако в своем первом интервью в 2015-м. — За исключением плотного расписания».

Красотки-модели

Карен Мюлдер

Стоит учитывать, что Альбер Александр был не просто знаменитым холостяком, но знатным, харизматичным и общительным. На пышных празднествах и масштабных мероприятиях он постоянно появлялся в компании топ-моделей. Общие снимки с красотками-манекенщицами облетели весь мир, и оставалось лишь гадать, насколько серьезны намерения принца в отношении той или иной звезды подиума.

Так, в 90-е в обществе будущего князя Монако часто появлялась ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер. Интересно, что парочка говорила с прессой о своей крепкой дружбе, а любовную связь отрицала. Но в 2001-м Карен неожиданно заявила в телеэфире, что сильные мира сего, в том числе и Альбер, использовали топ-моделей в качестве сексуальных рабынь… В правдивость слов Мюлдер мало кто поверил: жизнь манекенщицы катилась по наклонной — развод, проблемы с психикой и наркотическая зависимость. Громкого скандала не случилось, хотя слухи о романе красавицы и наследного принца еще долго муссировались в СМИ.

Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Брук Шилдс

Сплетни об отношениях немецкой модели с Альбером начались с провокационных фото: папарацци засняли пару на отдыхе на яхте. В то время Клаудия якобы встречалась с Дэвидом Копперфильдом, впрочем, спустя годы выяснилось, что иллюзиониста с блондинкой связывал лишь контракт. Так или иначе, интрижка Шиффер с наследным принцем вскоре прекратилась, вероятно, из-за любвеобильности последнего.

А может, и из-за конкретной конкурентки — примерно тогда же по миру разлетелись слухи о романе Альбера с Наоми Кэмпбелл. «Черная пантера» на серьезные отношения не претендовала: то ли потому, что не хотела обременять себя обязательствами, то ли просто дружила с будущим князем. В любом случае, никаких проблем из-за Наоми не возникало, а спустя годы правитель Монако даже позвал ее на свою свадьбу.

Совсем мутная история вышла с Брук Шилдс. Поговаривали, что сперва между моделью и принцем действительно вспыхнула страсть, но потом мужчина понял, что Брук манит лишь перспектива стать новой Грейс Келли, выйдя замуж за монаршую особу. В итоге надежды девушки не оправдались.

Фигуристки

Катарина Витт и Оксана Грищук

Спортсменки — особая категория для сердцееда-князя. Немецкая фигуристка Катарина Витт сама проявила инициативу, оказавшись на светском рауте в компании Альбера: то просила сфотографироваться с ней, то проводить в дамскую комнату… Закончился вечер ночью любви, однако без продолжения, что повергло Катарину в депрессию.

Гораздо ярче оказался роман наследного принца с Оксаной Грищук. Они встретились на Олимпиаде в Нагано: помощник Альбера подошел к Оксане и заявил, что будущий правитель Монако зовет ее в ложу, желая познакомиться. Так полагалось по этикету, но Грищук все равно возмутилась: почему это женщина должна бежать к мужчине? Несмотря на дерзость, монарх, ко всеобщему удивлению, сам подошел к фигуристке.

По словам Грищук, с первых минут знакомства наследный принц дал понять, что заинтересован в ней как в женщине. Вскоре спортсменка уже встретилась с родственниками Альбера и даже побывала на дне рождения его отца. «В тот момент я не думала о том, что могу стать княгиней Монако. Я испытывала к принцу глубокое чувство, но это была не та яркая любовь, которую мне бы хотелось испытывать к своему мужу. Вскоре в Америке я встретила отца своей дочери. Джеф работал инструктором по фитнесу. Он был безумно красив, и я влюбилась с первого взгляда. Сила этого чувства была несравнима с тем, что я испытывала к Альберу. О случившемся я сразу сообщила принцу, и наши отношения закончились», — откровенничала Грищук.

Марина Анисина

Через несколько лет Альбер вновь проникся симпатией к российской фигуристке, на этот раз — к Марине Анисиной. После триумфа девушки в Солт-Лейк-Сити принц предложил ей стать членом жюри фестиваля спортивных фильмов. В Монте-Карло Анисину ждали размеренные дневные коктейли и вечерние банкеты, среди которых приглашение монарха покататься по ночному городу казалось интересным развлечением. Правда, уже через несколько часов Марина очутилась в постели будущего князя…

После страстной ночи Альбер исчез на два месяца. Затем он связался с Мариной и позвал на съемки спортивного шоу. С тех пор фигуристка часто приезжала в Монако, но большую часть времени проводила одна: возлюбленный пропадал на совещаниях. Анисина снисходительно относилась к такому положению вещей и на многое закрывала глаза.

«Теоретически я могла бы стать женой Альбера, прояви я больше мудрости, официально он числился холостым. Но он никогда не просил моей руки. Однажды ради любопытства я спросила, собирается ли он связывать себя узами брака и кто станет его законной супругой. Альбер ответил, что это вопрос государственной важности. Кандидатуру его избранницы должно одобрить правительство. И если оно не согласится… Так ненавязчиво он дал мне понять, что русской девушке такая роль не светит. Да я и не стремилась ее заполучить. Жизнь принцессы Монако — архисложная работа», — размышляла Анисина.

Трещину отношения дали на дне рождения Альбера в 2005-м: на вечеринке присутствовали девушки, которых друзья принца называли его любовницами. Место рядом с монаршей особой заняла некая официантка-афроамериканка, а не Анисина, что, разумеется, задело гордую фигуристку. С праздника Марина уехала рано. Ну а после смерти князя Ренье связь спортсменки с избранником вовсе прервалась.

Шарлен Уиттсток

Альбер познакомился с чемпионкой ЮАР по плаванию еще в 2000-м, когда лично вручил ей букет после победы на соревнованиях Mare Nostrum. Пока принц пускался во все тяжкие и менял пассий как перчатки, Шарлен целиком и полностью отдавалась тренировкам, так что о ее романах не слышали даже самые хваткие журналисты.

В 2006-м, когда Альбер уже был князем Монако, судьба вновь свела пару — на Олимпийских играх в Турине. С учетом, что монарх всегда был падок на спортсменок, а теперь подыскивал жену, выбор казался очевидным. Девушка с безупречной репутацией, привлекательная, чем-то напоминающая мать принца Грейс Келли — чем не идеальная претендентка?

Вот только окружающие не сразу восприняли Уиттсток всерьез: то СМИ обсуждали ее неудачную прическу, то простоватые манеры. Лишь спустя четыре года Альбер II объявил миру о помолвке с возлюбленной. Все бы ничего, но тут на горизонте возникла Николь Кост с известием о том, что ее роман с правителем Монако не заканчивался. По слухам, несчастная Шарлен бросилась в аэропорт, надеясь сбежать с собственной свадьбы, но ее вовремя перехватили и переубедили…

После свадьбы бывшая спортсменка столкнулась с новым испытанием: все вокруг ждали, когда же княгиня Шарлен подарит супругу наследника, а этого все не происходило. Только в 2014-м Уиттсток, к радости жителей карликового государства, родила близнецов Жака и Габриэллу. Лишь на несколько месяцев княгиня выпала из светской жизни, после чего появилась на публике похудевшей, цветущей, да еще и с новой стрижкой.

Судя по фото и словам ближайшего окружения, супруги счастливы вместе. Все было бы просто идеально, если бы бурное прошлое князя Монако регулярно не давало о себе знать. Так, минувшей осенью монарх получил письмо от 15-летней девушки родом из Бразилии. Она интересовалась, почему «папа» ни разу не попытался с ней связаться. Выяснилось, что в далеком 2004-м у принца случился роман, результатом которого могло стать появление на свет третьего внебрачного ребенка. Очевидно, Альберу II предстоит очередная ДНК-экспертиза.