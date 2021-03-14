Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей

Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей

Ольга Рапунцель гордится тем, что стала мамой двоих детей и радуется, что у нее все время есть темы для обсуждений. О том, что Василиса ревнует к младшей дочери, она уже несколько раз говорила, а теперь показала, как девочки выясняют отношения - делиться своими игрушками Василиса категорически не желает. Приходится объяснять, что вреда от Софии не будет.

У Оли и Димы Дмитренко есть две дочери с небольшой разницей в возрасте. София недавно отметила 9 месяцев, а Василиса совсем скоро будет праздновать трехлетие. Пока что Василисе трудно объяснить, что она должна делиться своими игрушками и доброжелательно относиться к младшей сестре, и родителям приходится прилагать усилия, чтобы устранять конфликты между дочерьми, пишет newstes.ru.
По мнению Ольги, старшая дочь растет жуткой собственницей, не хочет делиться игрушками. Ее раздражает, когда София прикасается к ее игрушкам. Василиса сразу обращается к родителям с просьбой упрятать сестру в стульчик, забирает игрушки или зовет отца на помощь. Дима в таких ситуациях успокаивает Василису, а Оля - Софию.

Олино видео о новом конфликте между сестрами активно обсуждают в сети. В ролике можно увидеть, как Василиса делала макияж куклам, а когда увидела, что к ней подбирается сестра, начала звать маму и разрыдалась. Рапунцель пересадила Софию к ее игрушкам и принялась увещевать старшую дочь, что Софа ничего не сломает, а лишь хочет поиграть.

«Даже на детях тему делают», «У меня трое, никакой ревности нет, потому что отношение ко всем одинаковое. Нельзя младшей позволять забирать у старшей игрушки, только потому что она маленькая. И Вася не обязана делиться своими игрушками. Так вы ее любить младшую сестру не научите», - высказываются пользователи.

Периодически Оля рассказывает Василисе, что она должна любить сестру, но объединить их все-таки не удается. У пользователей свое мнение о ревности между детьми. Кто-то считает, что это обычное явление, кто-то уверяет, что ревность провоцируют сами родители, а кто-то просто язвит, что Рапунцелям удается сделать тему на чем угодно...
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19

Еще по теме

Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сказала первое слово «папа»
Дочь Ольги Рапунцель уже пользуется косметикой
После претензий Ольги Рапунцель мать Дмитрия Дмитренко озвучила сумму, которую подарила внучке Василисе
Пользователи разглядели у дочери Ольги Рапунцель симптомы аутизма