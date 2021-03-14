Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Сегодня, 17:55 Вадим Карасев
Ольга Рапунцель гордится тем, что стала мамой двоих детей и радуется, что у нее все время есть темы для обсуждений. О том, что Василиса ревнует к младшей дочери, она уже несколько раз говорила, а теперь показала, как девочки выясняют отношения - делиться своими игрушками Василиса категорически не желает. Приходится объяснять, что вреда от Софии не будет.У Оли и Димы Дмитренко есть две дочери с небольшой разницей в возрасте. София недавно отметила 9 месяцев, а Василиса совсем скоро будет праздновать трехлетие. Пока что Василисе трудно объяснить, что она должна делиться своими игрушками и доброжелательно относиться к младшей сестре, и родителям приходится прилагать усилия, чтобы устранять конфликты между дочерьми, пишет newstes.ru.
По мнению Ольги, старшая дочь растет жуткой собственницей, не хочет делиться игрушками. Ее раздражает, когда София прикасается к ее игрушкам. Василиса сразу обращается к родителям с просьбой упрятать сестру в стульчик, забирает игрушки или зовет отца на помощь. Дима в таких ситуациях успокаивает Василису, а Оля - Софию.
Олино видео о новом конфликте между сестрами активно обсуждают в сети. В ролике можно увидеть, как Василиса делала макияж куклам, а когда увидела, что к ней подбирается сестра, начала звать маму и разрыдалась. Рапунцель пересадила Софию к ее игрушкам и принялась увещевать старшую дочь, что Софа ничего не сломает, а лишь хочет поиграть.
«Даже на детях тему делают», «У меня трое, никакой ревности нет, потому что отношение ко всем одинаковое. Нельзя младшей позволять забирать у старшей игрушки, только потому что она маленькая. И Вася не обязана делиться своими игрушками. Так вы ее любить младшую сестру не научите», - высказываются пользователи.
Периодически Оля рассказывает Василисе, что она должна любить сестру, но объединить их все-таки не удается. У пользователей свое мнение о ревности между детьми. Кто-то считает, что это обычное явление, кто-то уверяет, что ревность провоцируют сами родители, а кто-то просто язвит, что Рапунцелям удается сделать тему на чем угодно...
По материалам: life-dom2.su