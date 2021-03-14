Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей

Вадим Карасев

Ольга Рапунцель гордится тем, что стала мамой двоих детей и радуется, что у нее все время есть темы для обсуждений. О том, что Василиса ревнует к младшей дочери, она уже несколько раз говорила, а теперь показала, как девочки выясняют отношения - делиться своими игрушками Василиса категорически не желает. Приходится объяснять, что вреда от Софии не будет.

«Даже на детях тему делают», «У меня трое, никакой ревности нет, потому что отношение ко всем одинаковое. Нельзя младшей позволять забирать у старшей игрушки, только потому что она маленькая. И Вася не обязана делиться своими игрушками. Так вы ее любить младшую сестру не научите», - высказываются пользователи.

У Оли и Димы Дмитренко есть две дочери с небольшой разницей в возрасте. София недавно отметила 9 месяцев, а Василиса совсем скоро будет праздновать трехлетие. Пока что Василисе трудно объяснить, что она должна делиться своими игрушками и доброжелательно относиться к младшей сестре, и родителям приходится прилагать усилия, чтобы устранять конфликты между дочерьми, пишет newstes.ru.По мнению Ольги, старшая дочь растет жуткой собственницей, не хочет делиться игрушками. Ее раздражает, когда София прикасается к ее игрушкам. Василиса сразу обращается к родителям с просьбой упрятать сестру в стульчик, забирает игрушки или зовет отца на помощь. Дима в таких ситуациях успокаивает Василису, а Оля - Софию.Олино видео о новом конфликте между сестрами активно обсуждают в сети. В ролике можно увидеть, как Василиса делала макияж куклам, а когда увидела, что к ней подбирается сестра, начала звать маму и разрыдалась. Рапунцель пересадила Софию к ее игрушкам и принялась увещевать старшую дочь, что Софа ничего не сломает, а лишь хочет поиграть.Периодически Оля рассказывает Василисе, что она должна любить сестру, но объединить их все-таки не удается. У пользователей свое мнение о ревности между детьми. Кто-то считает, что это обычное явление, кто-то уверяет, что ревность провоцируют сами родители, а кто-то просто язвит, что Рапунцелям удается сделать тему на чем угодно...