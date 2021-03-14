"Он залезает под трусы": солистка Little Big пожаловалась на домогательства толстяка-извращенца

Вадим Карасев

29-летняя Софья Таюрская сделала неожиданное признание. Звезда Little big откровенно рассказала о домогательствах извращенца, сообщает "СтарХит".

Ужасная история случилась с Софьей Таюрской несколько лет назад во время посещения спа-салона, куда певица отправилась за положительными эмоциями на массаж. Однако сотрудник заведения внезапно стал приставать к ней прямо во время сеанса.



Я купила сертификат, пришла на массаж в купальнике. И там огромный, толстый, большой дяденька начинает делать мне массаж. В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает под трусы. Потом снимает мне лиф и начинает массировать грудь. Меня парализовало. Я лежала просто и думала: "Когда это все закончится?" Я не могла вскочить, ударить его, было страшно.



В результате из кабинета массажиста Софья Таюрская вышла со слезами на своих глазах. Звезда не понимает, по какой причине тогда не дала должный отпор незнакомцу.

"Настолько не осознавала, что происходит. Не было насилия, но он меня касался. Это что было? Я вышла и чувствовал себя так кошмарно. Встретились с парнем, рассказала все ему, а он разозлился, обвинил меня. Я просто плакала. Сейчас пытаюсь понять, почему не вскочила... Это такой шок был", - рассказала певица на YouTube-канале "Джарахов".

Кроме того, звезда пожаловалась на своего экс-бойфренда, который зачастую крайне грубо себя вел с ней. Софья Таюрская на протяжении трех лет терпела выходки парня.

Он меня щипал так, что потом все тело было в синяках. Ему не нравилось, когда я становилась душой компании. Помню, как-то пошутила, а он начал со всей силы незаметно выкручивать руку. Делал прилюдно, чтобы я не могла закричать. Я ненавидела короткие волосы, а он меня как-то надоумил, что мне надо постричься. Я не хотела этого, но он внушил. Говорил, что мне не надо ярко одеваться. Превратил меня в серую мышь. Запрещал мне петь, говорил, что я девочка из деревни. Гнобил меня, заявлял, что у меня жуткий говор. Над моими мечтами смеялся

Соня Таюрская ранее ответила на критику своих хейтеров, посвятив им пост на своей странице в инстаграме.

Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке! Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут "жирная, иди худей", другие - "зачем так похудела, раньше было лучше"! В общем, уважаемые комментаторы, прежде чем начать высказывать свое мнение, представьте, что я не робот, не картинка, не клоун, а абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости. Я хожу в те же магазины, что и вы, готовлю, убираю, стираю, моюсь, сплю, толстею, худею, крашусь и т.д. И делаю я это, потому что это моя жизнь, мое тело, я никому ничего не должна и уж тем более не нуждаюсь во мнении не знакомых мне людей!

Как писал NEWSTES, ранее cолистка Little Big устроила горячую фотосессию в бикини, показав сочные ягодицы и вываливающуюся грудь.