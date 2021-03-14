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Организаторы отменили проведение второго дня форума депутатов в Москве

Организаторы отменили проведение второго дня форума депутатов в Москве
Проведение второго дня форума проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) в воскресенье отменено, его участники встретятся друг с другом в неформальной обстановке, сообщила РИА Новости координатор проекта Анастасия Буракова.

Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.

Россия

По материалам: ria.ru
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