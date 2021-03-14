От бабника до семьянина: как Как Павла Волю изменила Ляйсан Утяшева

Лидия Мартынова

Участник пензенской команды КВН «Валеон Дассон», ведущий на МУЗ-ТВ и диджей — путь Павла Воли можно назвать стремительным и успешным. Имидж и мировоззрение резидента Comedy Club эволюционировали, ведь развивалась не только его карьера, но и личная жизнь.

14 марта Павлу Воле исполняется 42, и времена его первого звездного выступления на сцене Comedy Club остались позади. Впрочем, многие и сейчас помнят необычные наряды комика: ремни с огромными бляхами, шарфы, джинсы с низкой посадкой.

Нравилось ли самому юмористу то, как он выглядел на заре успеха? Как изменился Воля за годы карьеры и повлияла ли на его имидж женитьба на Ляйсан Утяшевой? В день рождения шоумена проследим эволюцию его стиля и вспомним, каким был Павел в юности, в период КВН и Comedy Club, и как преобразился, став отцом семейства.

Становление звезды

Биография Павла берет начало в Пензе. С детства его дразнили за высокий рост и худобу, что не мешало подростку одеваться по моде. «То были времена становления рейва. Зеленые узкие джинсы, оранжевые кофты, гриндерсы с гигантскими подошвами, круглые очки а-ля Джон Леннон. Я красил волосы в желтый, оранжевый, зеленый. На башке ирокез, в который вплетены 150 косичек, а виски лысые. Я выглядел как хищник из той части, что сняли на «Казахфильме», — описывал себя в юные годы Воля.

Павел всегда подчеркивал, что равнодушен к одежде и не любит долго выбирать, в чем бы выйти в свет. Единственное, в юности он ненавидел рубашки: они были не очень хорошего качества, да и не подходили худому парню по размеру. То же касалось и галстуков старого образца, напоминающих лопаты. Вероятно, поэтому во времена КВН Воля появлялся на сцене в толстовках, водолазках или же наглухо застегнутых пиджаках.

С переездом в Москву с некоторыми элементами «пензенского стиля» пришлось проститься, например, с высокими сапогами, в которые заправлялись штаны: поглядывали в столице на Пашу в таком наряде странно.

Comedy Club

Когда Воля уже стал выступать в Comedy Club, то целиком и полностью доверился стилистам, надевал все, что давали модные эксперты. Правда, это не означало, что все наряды ему нравились. Наоборот — ужасных вариантов было полно.

«Был какой-то странный костюм: белые штаны с мотней, а в лацкан пиджака вставлена проволока. А если вспомнить самый первый эфир Comedy Club? На мне белая рубашка на три размера больше и с кляксой, огромный черный шарф, в котором невозможно жарко, и черные штаны, заправленные в ботинки. Ко всему этому сразу два ремня: один с черепом, а другой — с надписью SEX. Более отвратительной твари просто невозможно вообразить, — рассуждал шоумен. — Это даже не подонок, а какой-то гламурный оковалок. Страшный парень».

Почему же Воля не спорил с выбором стилистов? «Мне просто не страшно надеть что угодно. Я ношу вещь — не она меня. Вечно ощущаю в свой адрес глухую зависть со стороны всех этих мужчин с пузцом и отрастающей попой, всех толстеющих женщин. Да, я худой парень. Я вешалка. Даже если на меня надеть мешок, все равно будет интересно», — пояснял юморист.

Благодаря Ляйсан

Уже не холостяк

Десятилетие назад историк моды Александр Васильев характеризовал стиль Павла как «дворовый»: мол, и кеды юморист обожает, и брюки-зуавы с очень низкой посадкой, и рубашки в клетку. «Конечно, Павел еще очень ­молод. Но он как будто хочет выглядеть еще более юным — этаким подростком, своим в доску для многочисленных фанатов-тинейджеров, — комментировал Васильев. — Отдельно взятые дизайнерские вещи соседствуют с рэперскими шапками и кепками, различного рода брюками, куртками, рубашками, пиджаками, жилетками. И все это «разноголосие» не составляет общего облика. Павел еще не нашел себя».

Уже через пару лет эксперты заговорили о том, что у шоумена сложился так называемый «фирменный костюмный стиль». Можно предположить, что на имидж Павла немало повлияла Ляйсан Утяшева.

Глава семейства

Влюбленные поженились еще в сентябре 2012-го, в 2013-м стали родителями сына Роберта, а спустя два года — дочки Софии. На запястье юмориста вскоре появились татуировки с именами детей, а на груди — с их лицами.

«Когда появляются дети, ты становишься слегка другим человеком. Наверное, со стороны это может выглядеть странно: мол, зачем ты наколол их фотки, ты что, можешь забыть, что у тебя есть дети? Но это что-то неудержимое внутри тебя», — рассуждал Паша.

При этом шоумен отмечал, что особо ничего в его стиле с рождением наследников не изменилось. «У меня есть и запонки золотые, и дорогие часы — это ведь считается аксессуарами зрелости? — размышлял Воля. — Был период, когда я носил часы — по всякому поводу разные. Потом я два года вообще их не надевал. Потом года полтора носил Casio с калькулятором».

Впрочем, кое-что все же изменилось: Ляйсан вдохновляла Павла, так что теперь со сцены он чаще клялся в любви жене, чем оскорблял гостей Comedy. Кроме того, шоумен заметно возмужал и окреп: видимо, помогли тренировки вместе со спортивной супругой. Неудивительно, что звезды, восхищенные талантами друг друга, открыли онлайн-платформу «Сила Воли» и собственный шоу-рум с нарядами в стиле спорт-шик. «Вся лучшая одежда в моем гардеробе — это Volya Wear или та, которую купила Ляйсан», — признавался Павел пару лет назад.

Итак, рядом с Утяшевой Воля превратился в зрелого, статного и к тому же романтичного мужчину: шоумен не переставал радовать супругу милыми сюрпризами и посвящать ей трогательные признания в соцсетях. Единственное, что омрачало будни пары, это постоянные подозрения окружающих в разладе. То Ляйсан появится на публике без обручального кольца, то Павел придет на мероприятие без жены — и все, тут же общественность муссирует тему грядущего развода.

Сплетням вопреки

Апогея ситуация достигла после сторис, появившейся минувшей осенью в аккаунте несовершеннолетней Дарьи Ивановой. Девушка опубликовала в Instagram фото нетрезвого юмориста и сообщила, что познакомилась с ним в баре и провела вечер в компании шоумена. Свою версию событий Воля озвучил прямо со сцены Comedy: незнакомка исподтишка «щелкнула» комика за столом, а в новостях его сразу же выставили изменщиком, как минимум флиртовавшим с эскортницей. И если Ляйсан сразу поняла, что известие о предательстве далеко от правды, то остальные женщины страны — нет.

«Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: «Святая женщина везет тебя, ублюдка». Стюардесса сказала Лясе: «Вам сыр, шампанского?». А мне просто кинула еду и ушла. Я думал, что она сейчас наклонится и скажет мне: «Тебе курицу, рыбу или шлюху принести? Что ты там любишь больше?». Клянусь! Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем», — делился Воля.

К счастью для поклонников, на отношениях супругов инцидент не сказался. Павел и Ляйсан по-прежнему радуют окружающих совместными выходами в свет в стильных нарядах и не устают рассказывать о чувствах.

«Любимая, когда-нибудь мы станем старыми, и в нашем доме из спальни выйдет дряхлый Воля и будет нести какую-то несвязную хрень про старость, осень, рефрижератор, астролябию, мол, «Где мои ордена?». А ты будешь всегда красивая, — подчеркивал Воля. — Старенькая, но красивая. Будешь сидеть в кресле в любимом пуховом фиолетовом платке. А почему фиолетовый? Потому что я его уже купил тебе. В аэропорту Воронежа. Все для тебя».