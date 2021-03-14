Партия Меркель показала худший результат на региональных выборах

Вадим Карасев

Ангела МеркельФото: Markus Schreiber / Reuters

Христианско-демократический союз (ХДС), входящий в правящую в Германию коалицию, занял вторые места на парламентских выборах в двух федеральных землях. В обоих случаях партия показала худший результат в этих регионах за всю историю, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 14 марта, выборы прошли в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. По предварительным данным, ХДС набрала 26 процентов в первом регионе, что почти на 6 процентов меньше, чем в 2016 году, и 23 процента во втором, этот показатель на 4 процента хуже, чем пятью годами ранее.

Известно, что в Баден-Вюртемберге первое место заняла партия «Зеленые» с результатом около 32 процентов голосов, третьими идет правая «Альтернатива для Германии» (AfD), за которую проголосовали 10 процентов избирателей. В Рейнланд-Пфальце лидируют социал-демократы (34 процента), AfD набрали 10 процентов, «Зеленые» — 8.

В январе в Германии избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост нового председателя партии ХДС. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

На съезде делегатов ХДС Лашет заявил, что не позволит правым террористам разжигать протесты и волнения в Германии. Он вспомнил прошлогодние события, когда в Берлине начались протестные акции из-за введенных властями ограничений по коронавирусу. По его словам, тогда люди, среди которых были замечены и представители правого экстремизма, пытались ворваться в здание парламента. В заключение Лашет призвал Германию защищаться от всяческих проявлений ненависти.