Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?

Анастасия Иванова

«Не надо шипперить нас с девушками из других музыкальных групп!» — однажды резко ответил публике RM.

Да, все члены BTS считаются мягкими и добрыми, но у каждого человека есть свой предел. Кажется, у BTS терпение кончается в те моменты, когда им приписывают отношения с красотками, которых в реальности никогда не было. В доказательство того, что «корабль» Лисы (Lisa) из Blackpink и Чонгука (Jungkook) из BTS существует, некоторые АРМИ предоставляли их общие снимки, но позднее спецы по Photoshop выявляли, что данные публикации были сфабрикованы.

Итак, могли ли они расстаться, если вовсе не были вместе? Увы, ответить на этот вопрос с точностью в 100% не представляется возможным, однако, между ними действительно есть одна маленькая деталь, которую замечают далеко не все. Во время общих мероприятий ГК и Лиса часто ведут себя так, будто вовсе не являются знакомыми. Легкая неловкость, робость и заикание… Вот что происходит с ними в дни встреч. Разумеется, данные чувства и эмоции не могли возникнуть на пустом месте. Мы полагаем, что если между ними и была какая-то симпатия, она, по-видимому, закончилась неприятными разговорами. В другом случае айдолы не прятали бы лица друг от друга.



