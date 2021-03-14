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"Почти приятно": Собчак предложили 10 тысяч долларов за эскорт

"Почти приятно": Собчак предложили 10 тысяч долларов за эскорт

39-летняя Ксения Собчак получила предложение поработать эскортницей. За это светской львице предложили 10 тысяч долларов, сообщает News.ru.

Ксения Собчак призналась, что получила в личку неожиданное предложение. Как выяснилось, некий мужчина за встречу "с продолжением" готов заплатить ей 10 тысяч долларов.

"Если все пойдет как надо, цена повысится", — пообещал представитель "заказчика" в конце сообщения.

Ксения Собчак с юмором отреагировала в Stories на поступившее предложение. "Сергей, обсудим сегодня ваше предложение на семейном совете!" — цитирует светскую львицу Пятый канал.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак написала, что ей было "почти приятно" получить данное сообщение.

"Люблю неожиданные предложения. Если бы мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже почти приятно. Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться", — пошутила супруга Константина Богомолова.

Как писал NEWSTES, ранее Ксению Собчак засняли на мальдивском пляже топлес.

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По материалам: uposters.ru
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