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Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой

Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой

В пятницу в Москве состоялась масштабная вечерника по случаю дня рождения Анастасии Ивлевой. На мероприятии были не только тиктокеры и блогеры, но и уважаемые артисты российского шоу-бизнеса. Вечеринка проходила в столичном ресторане «Прага».


Свое тридцатилетие Анастасия Ивлеева отметила с размахом. Тематикой вечера стал стиль кибер-бароко, поэтому к нарядам гости мероприятия также отнеслись ответственно. Каждый был ярче другого.  Гостей развлекали музыканты, танцоры и даже профессиональные мотоциклисты. А в одной из комнат Ивлеева устроила казино. В результате мужская половина гостей проводила время там. Приглашенные еще несколько дней в Instagram отмечали, как им понравилась вечеринка.

Например, муж Ивлеевой отпраздновал юбилей, как надо. Элджей опубликовал фотографию с капельницами. Именно так он «отходит» от праздника, который устроила супруга.

«After party», — подписал он черно-белый кадр.

Однако и сама Ивлеева на следующий день даже не появлялась в сети. Вот так выглядит день после вечеринки, когда тебе за 30. У других же гостей были силы и на работу улететь, и Масленицу сжечь.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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