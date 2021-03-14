Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой

Влада Некрасова

В пятницу в Москве состоялась масштабная вечерника по случаю дня рождения Анастасии Ивлевой. На мероприятии были не только тиктокеры и блогеры, но и уважаемые артисты российского шоу-бизнеса. Вечеринка проходила в столичном ресторане «Прага».

Свое тридцатилетие Анастасия Ивлеева отметила с размахом. Тематикой вечера стал стиль кибер-бароко, поэтому к нарядам гости мероприятия также отнеслись ответственно. Каждый был ярче другого. Гостей развлекали музыканты, танцоры и даже профессиональные мотоциклисты. А в одной из комнат Ивлеева устроила казино. В результате мужская половина гостей проводила время там. Приглашенные еще несколько дней в Instagram отмечали, как им понравилась вечеринка.

Например, муж Ивлеевой отпраздновал юбилей, как надо. Элджей опубликовал фотографию с капельницами. Именно так он «отходит» от праздника, который устроила супруга.

«After party», — подписал он черно-белый кадр.

Однако и сама Ивлеева на следующий день даже не появлялась в сети. Вот так выглядит день после вечеринки, когда тебе за 30. У других же гостей были силы и на работу улететь, и Масленицу сжечь.