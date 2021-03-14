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Под Житомиром женщина избавилась от двойняшек и спрятала их тела

Под Житомиром женщина избавилась от двойняшек и спрятала их тела

В одном из сел Житомирской области женщина убила своих новорожденных детей. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

О преступлении полиции сообщила односельчанка, которая рассказала, что у женщины, которая долгое время была беременной, признаки беременности исчезли, но новорожденных никто не видел.

Во время проверки правоохранители установили, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей. В феврале этого года она самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойняшек спрятала в подсобном помещении своего домохозяйства.

Кроме того, было установлено, что женщину ранее лишили родительских прав в отношении семерых ее детей.

«NewsTes» писали о подобных случаях, которые произошли на Тернопольщине и в Днепропетровской области.

Украина

По материалам: fakty.ua
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