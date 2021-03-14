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Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым газом

Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым газом

В Бельгии полиция разогнала активистов движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»), участвовавших в протестах против «полицейского насилия», водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщает телеканал RTBF.

В ходе столкновений в городе Льеж были ранены 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек. В соцсетях появились видео стычек между правоохранителями и жителями города.

В мире

По материалам: lenta.ru
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