Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым газом

Вадим Карасев

В Бельгии полиция разогнала активистов движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»), участвовавших в протестах против «полицейского насилия», водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщает телеканал RTBF.

В ходе столкновений в городе Льеж были ранены 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек. В соцсетях появились видео стычек между правоохранителями и жителями города.