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Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа

Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа

Польский энергетический эксперт Анджей Щесняк заявил, что Украина де-факто не отказалась от российского газа, но организовала схему его перепродажи, при которой западные поставщики и их партнеры получали дополнительную прибыль.

В статье, опубликованной в издании Mysl Polska, говорится, что, когда Киев прекратил платить за российский газ в 2015 году и начал "гордо считать дни без поставок из РФ", у контрольно-измерительного пункта на границе появилась небольшая петля для перепродажи газа, формально побывавшего в Европе.

"Природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, все более скромные нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали виртуальный реверс", — пояснил он.

Разницу в цене возложили на население — для него были подняты тарифы как на сам газ, так и на отопление. Таким образом, единственное, что реально изменилось, — это цена за тысячу кубометров топлива. которая приблизилась к европейской.

В начале года выяснилось, что газ из хранилищ Украины оказался в залоге у российского фонда. Речь идет об энергоресурсах, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, на сумму около 100 млрд рублей.

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По материалам: uposters.ru
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