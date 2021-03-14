Получишь ли ты розу от Тимати в «Холостяке»?

Анастасия Иванова

Сегодня стартует очередной сезон шоу «Холостяк», главным героем которого станет Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Для тех, кто не в курсе: полгода назад музыкант расстался со своей избранницей Анастасией Решетовой и теперь намерен найти верную спутницу жизни.

«Я не пришел сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдет меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, здесь спокойно могу снять эту маску и быть собой — Тимуром Юнусовым, а не Тимати, за которым пришли многие», — откровенничал 37-летний артист в преддверии шоу.

К слову, Тимати избалован вниманием красивых девушек, поэтому участницам «Холостяка» придется постараться, чтобы завоевать его сердце раз и навсегда.

А пока «NewsTes.ru» предлагает тебе пройти тест и проверить, насколько хорошо ты знаешь личную жизнь и творчество самого обсуждаемого артиста страны. Если правильно ответишь на большинство вопросов, то знай — заветная роза от рэпера у тебя в руках! Удачи!