Помощница Людмилы Лядовой о тайне смерти последнего мужа композитора и ее дешевых похоронах

Анастасия Иванова

Вчера в столице состоялось прощание с композитором, которая скончалась от последствий коронавируса. О том, как прошла церемония и действительно ли так же скоропостижно из жизни ушел пятый супруг Лядовой, «NewsTes.ruу» рассказала ассистент звезды — Галина Горбенко.

Последние сутки СМИ пишут о кончине последнего мужа Людмилы Лядовой — саксофониста Александра Кудряшова, который был младше ее на 17 лет. Отмечается, что мужчина лечился от рака, и якобы болезнь взяла свое. Однако подтверждений этим предположениям пока нет. По словам помощницы Людмилы Алексеевны, нет никаких оснований полагать, что музыкант ушел из жизни. Тем не менее, от него действительно давно не было вестей. «Я не знаю, откуда эта информация. Его увезла внучка в Самару, он почти не ходил. У него же была онкология. С тех пор мы о нем ничего не слышали. Внучка не берет трубку, на связь не выходит. Жив он сейчас или умер, я не могу сказать», — поделилась Галина Горбенко.

Единственное, что сейчас действительно тревожит ассистента композитора — это прошедшие похороны, которыми занимался друг семьи Виктор Дворовенко. По мнению Галины, Лядовой не были оказаны надлежащие почести, а мероприятие было спланировано и проведено совершенно поверхностным образом. «Организации никакой не было. Не было почетного караула, транспорта нормального. Так нельзя. Был только микроавтобус на 16 человек, часть людей добиралась самостоятельно. Зачем уважаемый Дворовенко потащил всех в Новодевичий монастырь, где ремонт, когда есть храм на кладбище, например? Или мало по Москве нормальных мест, где можно провести прощание?» — недоумевает она в разговоре со «NewsTes.ruом».

Возмущают Галину и рассуждения на тему стоимости гроба, в котором звезда была захоронена. «Почему все пишут, что гроб за полмиллиона? Вы что, ценник видели что ли? И в конце концов, Лядова достойна этого, в любом случае», — отметила Горбенко.

К слову, Дворовенко много лет заботился о Лядовой. Он помогал и когда пятый муж звезды страдал от алкогольной зависимости. Виктор организовал лечение для Кудряшова и после поддерживал пару в разных вопросах. Известно, что Людмила Алексеевна переписала на Дворовенко недвижимость.

Напомним, что композитор ушла из жизни 10 марта в возрасте 95 лет. Ее могила находится на Кунцевском кладбище. Лядова известна широкой публике как автор музыки к более чем 800 произведениям. Ее песни исполняли многие звезды советской эстрады. Артистка была лауреатом престижных премий, получила немало орденов и наград. Всю свою долгую жизнь Людмила Алексеевна посвятила творчеству.