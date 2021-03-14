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Правда ли, что Тэхён тайно встречался с девушкой в июне 2020?

Правда ли, что Тэхён тайно встречался с девушкой в июне 2020?

Лето 2020 года выдалось насыщенным для каждого из членов BTS. Особенно ярким оно, наверное, было для Тэхёна (Taehyung), ведь о нем распространили огромное количество обидных слухов. Несколько месяцев без перерыва АРМИ бурно обсуждали ссору Тае с Чонгуком, но, наряду с этим, поднимали и другую, еще более личную тему. Это любовные отношения айдола с девушкой, которая по сей день является анонимной персоной на просторах сети.


Судя по догадкам юзеров, тайной пассией ТТ была 25-летняя певица Совон (Sowon) из Gfriend. Именно о ее связи с Тае АРМИ впервые заговорили на Weverse в июне. Несмотря на то, что никаких подтверждений тому не было, сплетня разошлась по Twitter в считанные дни. Нам искренне хотелось бы верить, что в личной жизни Вишни наметились перемены, но, к сожалению, даже если история была правдивой, мы с вами вряд ли узнаем об этом. Ведь как только члены «Бантан» заговаривают о симпатии к какой-либо девушке, некоторые токсичные нетизены начинают абьюз в сторону любимицы музыкантов. Пожалуй, именно во избежание подобных столкновений и появления хейта мальчики скрывают своих дам. Если они, конечно, вообще существуют…

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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