Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме

Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме

Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
При подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек, около 80 ранены, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).

В этот день люди погибли в городах Янгон, Мандалай, Баго, Пхакан и других, сообщает ассоциация в Facebook. На 14 марта с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в Мьянме погибли в столкновениях с силами безопасности 126 человек, говорится в сообщении.

По информации АППЗ, общее количество арестованных по стране на настоящий момент составляет 2156. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных лиц, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше.

MRTV, подконтрольный военным властям, сообщил в воскресенье, что в некоторых местах протестующие применяют оружие против полицейских и военнослужащих, в результате чего в этот день в Янгоне в столкновениях с демонстрантами погибли двое полицейских.

Начиная с 28 февраля военные власти Мьянмы начали применять более жесткие методы подавления протестов: помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль полиция и военнослужащие начали чаще применять боевое оружие. Также власти направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, действующих в пограничных штатах страны, в том числе в Ракхайне.

Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы пришли на двойной «Холостяк»».
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к Тимати
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на колено перед матчем
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки

Еще по теме

В Мьянме в результате землетрясения погибли четыре человека
В Мьянме в столкновениях погибли более 10 человек
Китай заявил протест Мьянме из-за событий на границе - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
В Мьянме за три дня столкновений погибли 13 военнослужащих