Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме

Лидия Мартынова

При подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек, около 80 ранены, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).

В этот день люди погибли в городах Янгон, Мандалай, Баго, Пхакан и других, сообщает ассоциация в Facebook. На 14 марта с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в Мьянме погибли в столкновениях с силами безопасности 126 человек, говорится в сообщении.

Myanmar junta forces killed at least 38 people in one day on March 14, according to AAPP @aapp_burma #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/ja9i4d4qW5 — Wa Lone (@walone4) March 14, 2021

По информации АППЗ, общее количество арестованных по стране на настоящий момент составляет 2156. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных лиц, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше.

The burning factories in Hlaing Tharyar could not be controlled still after midnight. Yangon Myanmar. #March14Coup #WhatsHappeningInMyanmar #RejectMyanmarMilitaryCoup pic.twitter.com/aMYt8iK30J — Violet (@Violet50231835) March 14, 2021

MRTV, подконтрольный военным властям, сообщил в воскресенье, что в некоторых местах протестующие применяют оружие против полицейских и военнослужащих, в результате чего в этот день в Янгоне в столкновениях с демонстрантами погибли двое полицейских.

Начиная с 28 февраля военные власти Мьянмы начали применять более жесткие методы подавления протестов: помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль полиция и военнослужащие начали чаще применять боевое оружие. Также власти направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, действующих в пограничных штатах страны, в том числе в Ракхайне.

Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.